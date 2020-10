Le Conseil national des chômeurs réclame la pérennisation des aides financières

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses demande au gouvernement fédéral de pérenniser certaines mesures d’aide prises de manière extraordinaire depuis le début de la pandémie, notamment la réforme de l’assurance-emploi.

«L'élargissement de la couverture de l'assurance-emploi est non seulement souhaitable, mais nécessaire, notamment pour les travailleurs et travailleuses autonomes et ceux et celles à temps partiel. C’est la priorité du mouvement des chômeurs et chômeuses», a exprimé par voie de communiqué Pierre Céré, porte-parole du Conseil (CNC).

«Il est impensable que ces mesures demeurent à caractère temporaire, et qu’au mois de septembre 2021, on revienne à la case départ, à ce que c'était avant. Ce serait comme dire: on ouvre un réseau de garderies à travers le Canada, et dans un an, on le ferme. Il faut réfléchir au caractère permanent de ces réformes», a-t-il ajouté.

Le CNC entend mobiliser la population en lançant une «campagne d’envergure» prochainement.