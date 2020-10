Le froid s’invite en avance dans nos régions

Sortez gants et tuques et hâtez-vous de changer vos pneus : le froid s’invite plus tôt que prévu dans nos régions.

Pratiquement toute la semaine, il fera quelques degrés sous les normales de saison. À commencer par lundi, où au moins quelques flocons sont attendus dans la plupart des secteurs du centre et de l’est de la province.

2 à 4 cm

La région de Québec pourrait ainsi connaître sa première neige – de 2 à 4 centimètres sont possibles, voire une dizaine dans les secteurs nord –, avant de faire place à des averses de pluie. Quant à la Beauce, les flocons pourraient bien s’inviter pour la deuxième fois cet automne.

Si ce tapis blanc ne sera pas durable, le mercure ne grimpera pas bien haut en raison d’un anticyclone qui laisse entrevoir un temps majoritairement dégagé permettant à des courants d’air froid de s’installer, fait savoir Katarina Radovanovic, météorologue pour Environnement Canada.

À Québec, il fait en moyenne 8 °C à ce temps-ci de l’année le jour et 0 °C, la nuit. Or, selon les prévisions d’Environnement Canada, on ne prévoit pas une température plus élevée que 5 °C cette semaine et il pourrait faire aussi peu que -9 °C dans la nuit de mardi à mercredi.

Quand changer ses pneus ?

Soulevons que, selon le CAA-Québec, on conseille au Québec de chausser ses pneus d’hiver « à la mi-novembre, gros maximum ».

Si l’on se fie aux relevés météo des dernières années, dans certaines régions, la date conseillée pour effectuer le changement de pneus est même plus hâtive : le 5 novembre à Québec, le 30 octobre pour Rimouski et Gaspé, le 25 octobre pour Saguenay, et même le 20 octobre pour Sept-Îles.

Neige possible lundi

Québec : 2 à 4 cm et jusqu’à 10 sur les secteurs nord

2 à 4 cm et jusqu’à 10 sur les secteurs nord Saguenay : 2 à 4 cm

: 2 à 4 cm Beauceville : 2 cm par endroits

2 cm par endroits La Malbaie : 2 à 4 cm sauf 5 cm en terrains élevés

2 à 4 cm sauf 5 cm en terrains élevés Baie-Comeau : 5 cm

5 cm Gaspé : 2 à 4 cm en soirée

Source : Environnement Canada