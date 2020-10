Nouveaux incidents lors de manifestations anti-restrictions en Italie

Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté lundi en Italie contre la fermeture prématurée des restaurants et des bars destinée à endiguer la propagation du virus, des rassemblements qui ont dégénéré dans plusieurs grandes villes.

La fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 heures et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois a suscité colère et inquiétude dans un pays déjà très durement affecté par deux mois de confinement au printemps et qui doit connaître cette année sa plus grave récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale.

Après des rassemblements déjà mouvementés ce week-end dans plusieurs villes de la péninsule, les manifestations se sont poursuivies lundi avec leur cortège de violences dans le nord et le sud de la botte.

À Milan, capitale de la Lombardie (nord), région enregistrant le plus grand nombre de contaminations, plusieurs centaines de manifestants affrontaient lundi soir les policiers anti-émeute dans le centre lundi soir.

Des tramways ont été vandalisés, des poubelles incendiées, des deux-roues renversés et quelques vitrines caillassées, selon les images diffusées en direct par des médias italiens.

Les forces de l'ordre répondaient aux jets de bouteilles en verre, de fumigènes et de cocktails Molotov par des tirs de lacrymogène.

Des incidents similaires ont éclaté dans la ville voisine de Turin où plusieurs manifestants ont été arrêtés, selon la police.

À Naples, la grande ville du sud, plusieurs milliers de personnes ont réclamé la démission du président de la région Campanie avant de se disperser. Des affrontements sporadiques entre jeunes manifestants masqués et la police se poursuivaient cependant dans la soirée.

Dans la petite ville portuaire de Pesaro, non loin de San Marin, la police est intervenue dans un restaurant dont le propriétaire avait convié 90 personnes à dîner pour exprimer son refus de fermer à 18h. «Vous pouvez m'arrêter, je ne fermerai plus», a-t-il lancé.

Le premier ministre Giuseppe Conte doit présenter mardi des mesures de soutien aux secteurs d'activité et professions les plus touchés par les mesures de restriction.

Selon le syndicat FIPE-Confcommercio, les nouvelles mesures italiennes coûteront environ 2,7 milliards d'euros supplémentaires au secteur de la restauration.

Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 500 000 personnes en Italie, dont plus de 37 000 sont décédées. Le pays a encore enregistré quelque 17 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures.