René Lévesque: l’homme et le politicien

Le livre «René Lévesque et nous» de Pierre Gince et Marie Grégoire a récemment été publié aux Éditions de l’homme.

• À lire aussi: Lévesque aurait-il été caquiste?

Pour rédiger leur ouvrage, les auteurs ont recueilli les témoignages d’une cinquantaine de personnes qui ont côtoyé l’ancien premier ministre du Québec.

Selon la coauteure, Marie Grégoire, ce projet est né de la volonté d’aller à la rencontre d’hommes politiques qui ont marqué le Québec. «C’est quelqu’un qui avait le contact facile avec les foules. Les Québécois l’ont adoré. Ils avaient une connexion du cœur avec René Lévesque.»

Victor Landry, qui a été garde du corps de René Lévesque en 1984 et 1985, est un de ceux qui ont collaboré au livre. «On jasait de tout et de rien comme deux amis peuvent se parler. Il me faisait souvent des confidences»

Écoutez l’intégralité des entrevues de Marie Grégoire et Victor Landry à l’émission Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.