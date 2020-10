Fonds d'indemnisation des services financiers: plus de 2 millions $ versés en 2019-2020

Trente et un consommateurs floués au Québec se sont partagé environ 2,15 millions $ pour l’année 2019-2020 de la part du Fonds d'indemnisation des services financiers (FISF).

Il s’agit de données similaires à ce qui avait été enregistré pour l’exercice précédent. En 2018-2019, un montant total d’environ 2,12 millions $ avait été versé à 35 consommateurs.

C’est à la suite de demande de dédommagement que ces gens lésés ayant eu recours à des produits et services financiers ont pu toucher une somme d’argent du fonds par l'Autorité des marchés financiers «L'Autorité est le seul régulateur en Amérique du Nord à administrer un régime d'indemnisation de cette nature. Le FISF a un impact positif dans le secteur financier québécois et sur la vie des victimes admissibles de fraude financière , a affirmé Frédéric Pérodeau, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité, par communiqué, mardi.

La couverture pour un recevoir un dédommagement pour ceux victimes d'une fraude commise par un représentant certifié ou une entreprise inscrite a été élargie en 2018. Avec la promulgation de la «Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières», une indemnisation est possible même si la personne fautive a offert un produit ou un service financier qu'elle n'était pas autorisée à offrir.

L'Autorité des marchés financiers a toutefois rappelé qu'il est primordial de vérifier si les produits ou services financiers sont offerts par une personne dument inscrite auprès de l'Autorité. Cette institution de surveillance présente d’ailleurs sur son site web une liste de vérification en cinq étapes pour aider les consommateurs à déterminer s’ils font face à une offre frauduleuse.

Un consommateur floué a un an pour présenter une réclamation au FISF après avoir constaté être victime de fraude.