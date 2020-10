Son mari planifiait son meurtre depuis six mois

Une mère de famille de l’Arizona a appris avec effroi que son mari a passé les derniers mois à planifier sa mort. Pire encore, elle n’avait rien vu venir.

Dallas Michaels, 42 ans, a été arrêté en juin dernier et accusé d’un chef de conspiration en vue de commettre un meurtre et d’un chef de sollicitation de narcotiques, rapporte le New York Daily News.

C’est la maîtresse de l’accusé qui l’a dénoncé aux policiers en affirmant qu’il avait passé six mois à planifier le meurtre.

La mère de famille et leurs trois enfants étaient sur le point de partir pour faire du camping quand les policiers sont intervenus.

«C’est à ce moment qu’ils m’ont informée que mon mari planifiait de me tuer. Il planifiait ça depuis un bon moment et j’étais complètement sous le choc», a raconté Theresa Michaels à la chaîne locale Arizona’s Family.

Dallais Michaels avait acheté du Fentanyl et comptait empoisonner son épouse. Il espérait faire croire qu’il s’agissait d’une surdose accidentelle afin de récupérer les 500 000$ de son assurance vie.