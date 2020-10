Aide demandée pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent en zone orange

Les députés péquistes Joël Arseneau et Harold Lebel croient que Québec devrait venir en aide aux entreprises en zone orange puisqu'elles souffrent elles aussi de la pandémie de la COVID-19.

Dans le Bas-Saint-Laurent, les restaurants, centres d'entraînement et lieux culturels peuvent demeurer ouverts, mais la crainte du virus et les règles sanitaires entraînent malgré tout d'importantes pertes en clientèle et en revenus pour ces entreprises.

Les députés des Îles-de-la-Madeleine et de Rimouski croient aussi que les paliers devraient être révisés puisque, selon eux, les codes de couleurs ne seraient plus représentatifs de la situation actuelle. Certaines régions devraient revenir à des stades moins sévères, jugent-ils.

Des restaurateurs de Rimouski rencontrés mercredi par TVA Nouvelles se disaient en accord avec les deux députés.

Le propriétaire de la Maison du Spaghetti, Tommy Cloutier, a avancé l'idée que le gouvernement Legault permette des rassemblements restreints dans les restaurants, à la place de rassemblements privés, à l'approche du temps des Fêtes.

Selon lui, les mesures sanitaires en place dans les restaurants permettraient de mieux prévenir d'éventuelles éclosions que le fait de laisser les gens se rassembler à la maison.

- Avec les informations de Catherine Boucher, TVA Nouvelles