Chrissy Teigen livre un témoignage bouleversant

Chrissy Teigen a demandé à son mari John Legend de l'aider à documenter la perte de leur bébé devant les caméras, car elle savait qu'il était important de partager leur histoire. Le mannequin a perdu un fils prénommé Jack fin septembre, après avoir souffert de complications de grossesse qui ont provoqué des saignements abondants.

Le couple a annoncé la tragique nouvelle sur Internet avec une série de clichés en noir et blanc, pleurant leur troisième enfant à l'hôpital, et aujourd'hui l'auteure du livre de cuisine Cravings a abordé sa perte dans une lettre ouverte pour Medium.com. Elle y révèle qu'elle a reçu un diagnostic de décollement partiel du placenta, ce qui lui a causé des saignements incessants alors qu'elle approchait la 20e semaine de grossesse. La top a raconté le moment où les médecins lui ont confirmé que leur fils ne survivrait pas.

«Après quelques nuits à l'hôpital, mon médecin m'a dit exactement ce que je savais qui allait arriver : il était temps de dire au revoir. Il ne survivrait tout simplement pas à ça, et si ça durait plus longtemps, il se pourrait que moi non plus. On m'a dit qu'il faudrait lâcher prise le matin venu. J'ai pleuré un peu au début, puis j'ai commencé à faire des convulsions, avec morve et larmes, mon souffle incapable de rattraper ma tristesse incroyablement profonde. Même au moment où j'écris ceci maintenant, je ressens de nouveau la douleur. De l'oxygène a été placé sur mon nez et ma bouche, et c'est la première photo que vous avez vue», a-t-elle expliqué, faisant référence aux images publiées sur Instagram.

Elle poursuit en expliquant pourquoi elle a jugé nécessaire de photographier un tel chagrin personnel, même s'il était clair que John Legend y était fermement opposé. «Cela n'avait pas de sens pour lui à ce moment-là, explique-t-elle, mais je savais que j'avais besoin de graver ce moment pour toujours, de la même manière que j'avais besoin de me souvenir de nous en train de nous embrasser au bout de l'allée, de la même manière que je devais me souvenir de nos larmes de joie après la naissance de Luna et Miles. Et je savais absolument que je devais partager cette histoire.»

S'adressant brièvement à ses critiques, qui lui ont reproché d'avoir tout documenté, elle a déclaré: «Je ne peux pas exprimer à quel point je me fiche que vous détestiez les photos. Je me soucie peu que ce soit quelque chose que vous n'auriez pas fait. Je l'ai vécu, j'ai choisi de le faire, et plus que tout, ces photos ne sont destinées à personne à part à celles qui ont vécu cela ou qui sont assez curieuses pour se demander à quoi ressemble quelque chose comme ça. Ces photos ne sont que pour les personnes qui en ont besoin. Ce que pensent les autres ne m'importe pas.»

Chrissy Teigen s'est également dite à jamais reconnaissante de tous les messages de condoléances qu'elle a reçus, assurant à ses abonnés qu'elle lirait chacun d'entre eux.

«Merci beaucoup à tous ceux qui nous a gardés dans leurs pensées ou qui sont allés jusqu'à nous envoyer leur amour et leur histoire, ajoute-t-elle. Nous sommes incroyablement chanceux.»