COVID-19: plus de 225 000 cas au pays

Les cas de COVID-19 ont continué à s'accumuler au pays, mercredi, pour franchir le cap des 225 000 infections depuis le début de la pandémie.

D'un océan à l'autre, les provinces ont annoncé avoir découvert 2700 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, pour un total de 225 584. On compte désormais 10 032 Canadiens qui ont péri tout en étant porteurs du virus, soit 31 de plus que la veille.

Comme à son habitude, le Québec a fourni la plus grande part du bilan canadien avec 929 nouvelles infections et 17 décès. Le Québec est parvenu à se maintenir sous la barre des 1000 infections pour une quatrième journée de suite, une série rare depuis le début d'octobre.

Malgré les appels de plus en plus nombreux d'organismes, associations et partis d'opposition à déconfiner certains pans de l'économie, le gouvernement de François Legault a annoncé que l'ensemble de la région de Lanaudière passera en zone rouge, entrainant notamment la fermeture des restaurants, bars et centres d'entrainement.

L'Ontario, de son côté, a continué de suivre de près les données du Québec avec 834 nouveaux cas et cinq décès. Le premier ministre Doug Ford s'est montré encouragé en soulignant que les chiffres «s'en vont dans la bonne direction», tout en avertissant ses concitoyens qu'ils ne doivent pas relâcher leur garde pour autant.

Menaces de restrictions

Juste à côté, le Manitoba a dévoilé un autre dur bilan avec 170 nouveaux cas et trois décès supplémentaires.

Confronté à des nombres qui peinent à être contrôlé, la province a laissé entendre que des restrictions pourraient entrer en vigueur bientôt. Le Manitoba est, à ce jour, bien plus permissif que des provinces comme le Québec et l'Ontario en matière de confinement et d'imposition de mesures sanitaires.

La Saskatchewan, elle a décidé de serrer la vis dans la foulée de l'annonce de 67 nouvelles contaminations; les bars de Saskatoon devront désormais cesser de servir de l'alcool des 22 h et fermer peu après. Les bars de l'ensemble de la province, eux, peuvent rester ouvert, mais doivent éviter les karaoke, la danse et respecter une limite de six convives par table.

L'Alberta, avec 410 cas et quatre décès, et la Colombie-Britannique, avec 287 cas et 2 décès, ont affiché des bilans dans la lignée des derniers jours.

Du côté de l'Atlantique, seul le Nouveau-Brunswick a annoncé trois cas, les trois autres provinces étant épargnées par le virus.

La situation au Canada:

Québec: 102 814 cas (6189 décès)

Ontario: 72 885 cas (3108 décès)

Alberta: 26 565 cas (313 décès)

Colombie-Britannique: 13 875 cas (261 décès)

Manitoba: 4701 cas (61 décès)

Saskatchewan: 2908 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1102 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 337 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 20 cas

Territoires du Nord-Ouest: 9 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 225 584 cas (10 032 décès)