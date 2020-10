La COVID-19 enterre des maisons de l'horreur

Les «maisons de l'horreur» Maléfycia n'ont évidemment pas pu être organisées cette année en raison de la COVID-19, et les colorés organisateurs ont même dû se résoudre à annuler l'événement extérieur qu'ils avaient prévu en guise de plan B.

«C’est comme une personne vivante qu’on enferme dans un cercueil et qui gratte le couvercle, les ongles en sang, en hurlant de terreur», a exprimé, de manière imagée, la femme d’affaires Dominique Arganese, pour décrire la «mise à mort» in extremis de l’événement.

Méconnues du grand public, mais bien populaires auprès des amateurs d'horreur et de sensations fortes, les «maisons de l’horreur» immersives Maléfycia se sont tenues à cinq reprises par le passé dans différents édifices de Montréal et ont reçu plus de 20 000 visiteurs.

PHOTO COURTOISIE/Dominique Arganese

Le «24 Heures» en a par ailleurs visité les coulisses l’an dernier. Une trentaine de brèves pièces de théâtre thématiques, empruntant au genre grand guignol, illustraient des scènes de meurtres, de torture, de cannibalisme, de scatologie, etc. Les spectateurs se faisaient même interpeler par les acteurs ou asperger de liquides visqueux.

En raison de la pandémie cette année, un grand jeu de course aux énigmes à travers la métropole devait remplacer l’habituel parcours intérieur. Ce jeu se serait déroulé pendant 48 heures à partir de vendredi après-midi. Par crainte d’avoir du mal à faire respecter les consignes sanitaires ou d’avoir des visites de la police, l’équipe de production a jugé préférable d’avorter ce projet en gestation depuis plusieurs mois même s’il était déjà presque achevé.

Vénération

Ce sixième volet devait marquer la naissance d’un univers proprement «maléfycien» avec des personnages sortis de l’imagination de Mme Arganese et non pas, comme les années passées, puisés dans le folklore, les contes et les légendes.

«C’est clair que Maléfycia n’est pas morte pour de bon et que nous reviendrons dès que la pandémie se sera calmée», a dit la créatrice qui s’est «consolée» en publiant des photos montrant ses créations de 2020 réalisées par le maquilleur Raphaël De Roy.

COURTOISIE/MALEFYCIA

Le principal couple derrière Malefycia, Dominique Arganese et son conjoint Mathieu «Cass» Surprenant, un ancien gagnant de Loft Story, vénère l’Halloween. Ils se sont fiancés un 31 octobre. Ils affirment aussi s’être arrangés pour concevoir leur enfant pendant une veille de Toussaint.