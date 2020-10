La sortie d’«Aline» reportée à une date inconnue en France

La sortie du film «Aline», librement inspiré de la vie de Céline Dion, a été reporté à une date inconnue en France en raison du reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron.

• À lire aussi: La France se reconfine à partir de vendredi

• À lire aussi: Aline sortira dans une vingtaine de pays

• À lire aussi: «Aline» sortira au Québec le 27 novembre

• À lire aussi: Film sur Céline Dion : des images qui font jaser

La réinstauration de mesures sanitaires stricts entraine en effet la fermeture des cinémas au moins jusqu’au 1er décembre.

La sortie de ce long-métrage devait être un des événements de la fin d’année dans les salles obscures françaises.

Interrogée par le quotidien Le Parisien, l’actrice et réalisatrice a dit qu’elle aurait aimé une «dérogation» dans le reconfinement pour les salles de cinéma.

«Dans une salle de cinéma, quand on est tous masqués, [...] personne n'ouvre la bouche, ce n'est pas comme une fête d'anniversaire où on se passe des verres ou des pétards», a déploré Valérie Lemercier.

«Je reçois des messages de condoléances par rapport à mon film, les gens viennent me voir avec des têtes d'enterrement. Mais on est comme tout le monde, même si le milieu du spectacle est très touché. Et puis, il vaut mieux que le film ne soit pas sorti plutôt qu'il sorte et que les salles ferment à ce moment-là.»

Celle qui est notamment connue pour son rôle de Béatrice de Montmirail dans la comédie «Les Visiteurs» dit ignorer si «Aline» pourra sortir au mois de décembre.

«Quelqu'un a évoqué l'hypothèse d'attendre un an: je ne me vois pas attendre aussi longtemps... Moi, j'aimerais bien que le film sorte le 23 décembre parce que j'adore Noël et que j'adore le chiffre 5, comme Céline Dion. Mais si je suis partie prenante pour tout ce qui est artistique, je m'en remets à mes producteurs et distributeurs pour le choix de la date de sortie. En attendant, je vais terminer le générique, auquel je dois ajouter les noms de 7400 personnes qui ont travaillé sur le film dans quatre pays différents.»

La sortie d’«Aline» est toujours annoncée pour le 27 novembre au Québec sur le site de la maison de production Maison 4:3.