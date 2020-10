L'ouragan Zeta a touché terre près de La Nouvelle-Orléans

L'ouragan Zeta a touché terre mercredi après-midi près de La Nouvelle-Orléans, dans l'État américain de Louisiane, avec des vents allant jusqu'à 175 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Zeta, la 11e tempête portant un nom à frapper les États-Unis cette année, un record, a touché terre en temps qu'ouragan de catégorie 2 sur une échelle qui en compte 5 à environ 100 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans.

Sept tempêtes ou ouragans ont touché, à des degrés divers, la Louisiane, particulièrement affectée cette saison.

Une alerte ouragan a été émise et s'étend sur plus de 300 kilomètres de la ville de Morgan City en Louisiane, jusqu'à la frontière entre le Mississippi et l'Alabama.

Outre les vents et les fortes pluies attendues, le NHC a également mis en garde contre les dangers posés par la montée des eaux de la mer: une alerte à la submersion côtière est en place pour toute une partie du littoral, avec une houle attendue à plus de 3 mètres.