Une nouvelle vie pleine de promesses pour Kevin Tremblay

Pour la première fois de sa vie, le Trifluvien Kevin Tremblay a l'impression d'avoir une vie normale. Le jeune homme de 26 ans est dysphasique et vit avec une déficience intellectuelle.

«Mon rêve vient de se réaliser. Je travaille sur la construction. Je travaille avec de bons gars!» a-t-il dit mercredi en entrevue avec TVA Nouvelles.

Depuis longtemps, en passant devant des chantiers de construction, Kevin s'animait, regardait ceux qu'il appelle «les boys» avec beaucoup d'envie, se rappelle Michelle Manseau, la propriétaire de la ressource d'hébergement où il réside.

«Là, on le regarde dans sa "crowd" et il leur ressemble! Il a le physique de l'emploi, il est beau comme eux», a-t-elle dit.

Pour l'entrepreneur Partrick Casault, de l'entreprise de couvreurs qui porte son nom, la décision de faire appel à Kevin a été la bonne. «Kevin est toujours de bonne humeur, il écoute les consignes, il travaille vraiment fort. Quand on a fini une toiture, le ménage est vraiment à la perfection», a-t-il confié.

Kevin a vécu la fermeture des plateaux de travail chez Wal-Mart en mars 2018, puis a intégré ceux du Canadien Tire. Mais rien qui ne le fasse vibrer autant que son emploi actuel. «Je suis content. Je me lève du bon pied, pas du mauvais pied», a-t-il dit.

Cette ambiance de travail qui le rend heureux se poursuit jusqu’à la maison, selon Mme Manseau. «Il sent qu'il fait une différence. Il est tellement apprécié. Quand il arrive à la maison, c'est dans ses yeux, c'est dans tout son être», a-t-elle confié.

En Mauricie et dans le Centre-du-Québec, 301 usagers adultes des services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme sont en stage en milieu de travail et 320 autres font partie de plateaux de travail adaptés.