22 850 ménages attendent un logement subventionné à Montréal

Au moment où la mairesse Valérie Plante et le ministre Lionel Carmant s’apprêtent à dévoiler leur plan hivernal pour aider les gens en situation d’itinérance, on apprend que le nombre de ménages sur des listes d’attente pour un logement subventionné à Montréal est de 22 850 selon les plus récentes données de l’Office municipal d’Habitation de Montréal (OMHM).

De plus, il faut patienter entre 5 et 6 ans sur la liste avant d’avoir accès à un logement subventionné. Dans ce type de logement, les locataires paient 25% de leurs revenus.

Par ailleurs, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec soutient de son côté avoir constaté une hausse significative de ménages qui, depuis la mi-septembre, on fait appel à la ligne d’urgence de l’OMHM après avoir perdu leur logement en raison d’une éviction, d’une reprise de logement ou d’un non-paiement de loyer.

Le porte-parole du regroupement, Maxime Allard-Roy, ajoute qu’à pareille date l’an dernier, il y n’avait pas eu demandes urgentes de la sorte.

En ce qui a trait au coût moyen d’un 4 1/2, il s’élève à environ 1300$ par mois et 1150$ pour un 3 1/2, précise M. Allard-Roy qui indique que cette pénurie de logements peut contribuer à augmenter le prix des loyers en raison de la surenchère.