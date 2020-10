Centres commerciaux: Cadillac Fairview a récolté illégalement des images de cinq millions de clients

Cadillac Fairview a enfreint les lois sur la protection des renseignements personnels en récoltant cinq millions d’images de visiteurs à leur insu dans douze de ses centres commerciaux du pays.

C’est le constat qu’ont fait jeudi les commissaires à la protection de la vie privée du Canada, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique sur ce géant des centres commerciaux qui possède notamment le Carrefour Laval, les Promenades St-Bruno, les Galeries d’Anjou et le Fairview Pointe Claire.

«Les visiteurs n'avaient aucune raison de s'attendre à ce que leur image soit saisie par une caméra discrète ou qu'elle soit utilisée, au moyen de la technologie de reconnaissance faciale, à des fins d'analyse», a affirmé Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, par communiqué.

«L'absence de consentement valable était particulièrement préoccupante compte tenu de la nature sensible des données biométriques, qui sont une caractéristique unique et permanente de notre corps et un élément clé de notre identité», a-t-il ajouté.

Cadillac Fairview a pris ces images grâce à des caméras insérées dans ses bornes d'orientation numériques à l'intérieur de douze centres commerciaux au Canada. Elle a ainsi «utilisé la technologie de reconnaissance faciale à l'insu de ses clients et sans leur consentement», selon les commissaires à la protection de la vie privée du Canada, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

«L'entreprise a déclaré que son objectif était de faire une analyse pour déterminer l'âge et le sexe des visiteurs et non d'identifier les individus», ont-ils ajouté en précisant qu’un logiciel biométrique a été utilisé à cette fin.

Selon eux, Cadillac Fairview avait tort lorsqu’elle a mentionné qu’il ne s’agissait pas de renseignements personnels, même si les images saisies par caméra étaient brièvement analysées, puis supprimées.

«Ces images étaient stockées par un tiers dans une base de données centralisée», ont déploré les commissaires. Ils s’inquiètent que l’entreprise immobilière «ignorait l'existence de la base de données de renseignements biométriques, ce qui augmentait le risque d'utilisation potentielle par des parties non autorisées ou, en cas d'atteinte à la sécurité des données, par des individus malveillants».

Appartenant au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Cadillac Fairview a, selon eux, refusé de «s'engager à obtenir le consentement explicite et valable des visiteurs si elle décide de redéployer la technologie».