Cyberattaque contre le réseau de la santé à Montréal

En pleine pandémie, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal vient d’être victime d’une attaque de pirates informatiques, a appris notre Bureau d’enquête.

L’établissement de santé aurait vu une partie de son réseau attaqué par un rançongiciel, selon nos informations.

Le système de prise de rendez-vous serait notamment affecté.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal compte 12 000 employés répartis dans 30 centres de soins. Il dessert près de 350 000 personnes, principalement dans Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce, Westmount et Outremont.

Ces événements surviennent alors que plusieurs hôpitaux en Amérique du Nord ont aussi été victimes de cyberattaques depuis le début de la semaine.

Selon le Washington Post, au cours des derniers jours, six hôpitaux américains, notamment à New York et en Californie, ont été victimes d’un rançongiciel d’origine russe.

Certains hôpitaux ont payé des raçons allant jusqu’à 1 M$ pour retrouver l’accès à leurs données, indique le quotidien américain.

Le FBI a même lancé une mise en garde aux hôpitaux concernant cette attaque.

Plus de détails à venir...