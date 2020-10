Des écoles du Saguenay se préparent à un basculement en zone rouge

Même si la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est toujours en zone orange, des écoles secondaires se préparent à une éventuelle alerte maximale.

Des élèves de 4e et 5e secondaire ont suivi leur cours en ligne, jeudi, pour s'assurer d'être prêts si la région passe au rouge.

«On a voulu faire des tests qui nous permettent d'apporter les ajustements nécessaires pour que tout se déroule encore mieux si ça arrive pour vrai», a expliqué à TVA Nouvelles la porte-parole du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin.

Une vingtaine d'enseignants ont participé à l'exercice.

«Déjà, dans le premier 10 minutes, on a eu quelques problématiques qui se sont rapidement réglées», a relaté la directrice de l'École secondaire des Grandes-Marées, Ginette Tremblay.

Caméra, micro, connexion... des problèmes techniques qui ne devraient plus se reproduire. L'objectif: rendre les élèves à l'aise avec leurs outils, mais aussi les enseignants.

«Je vous dirais qu'on n'a pas fait d'enseignement virtuel depuis la première vague et on espérait tous ne plus en faire alors ce n'est pas tant les compétences que le petit stress qui est là», a détaillé Marie-Joëlle Bolduc, une enseignante de français en 4e et 5e secondaire.

Des ressources sont d'ailleurs ajoutées en soutien aux enseignants qui démontrent plus de difficultés avec la technologie.

Ces tests ne sont pas réalisés seulement en cas de zone rouge. Ils servent aussi à préparer les troupes en cas de confinement d'un groupe. Si un cas positif se déclare au sein d'une classe, la santé publique pourrait exiger son confinement.

Le Centre de services scolaire est prêt à toute éventualité.

Quelque 4800 appareils sont disponibles, configurés, montés et prêts à être prêtés, incluant 280 tablettes dotées d'une carte SIM qui donnent accès à internet grâce au réseau cellulaire.

Les autres écoles secondaires du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay feront les mêmes tests au courant de la semaine prochaine.