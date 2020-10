EN DIRECT | Québec fait le point sur la pandémie de COVID-19

Le premier ministre du Québec, François Legault,le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, font le point sur la pandémie de COVID-19 qui touche la province.

Le Québec rapporte ce jeudi 1030 nouveaux cas et 25 décès de plus, portant le total à 103 844 personnes infectées et 6214 morts depuis le début de la pandémie.

«Les mesures qu’on a mise en place au Québec ne sont pas plus durs qu’ailleurs dans le monde», a dit François Legault après avoir fait des comparaisons avec d’autres pays touchés par le virus.

«Je peux comprendre que des gens ne soient pas contents ou frustrés.»

Il a redit qu'il savait que la situation était «dure» pour la population. «C'est ensemble qu'on va réussir à passer au travers. Nous sommes tous liés, plus que jamais.»

Invité à réagir aux propos du Dr Fauci qui a indiqué que la pandémie de COVID-19 serait là jusqu’en 2022, le docteur Arruda n’a pas voulu aller jusque là. Il a cependant dit que les mesures en place seraient là encore pour longtemps.

«Pour le port du masque, des mesures d’hygiène et de la distanciation, il y en a pour un moment», a-t-il lancé.