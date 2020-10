Des produits naturels et une exposition de quelques minutes à des rayons UVB: voici ce qu’un naturothérapeute et la propriétaire d’un centre de bien-être ont respectivement proposé à des collaborateurs de l’émission «J.E» pour prévenir ou enrayer la COVID-19.

Dans l’émission présentée ce soir, l’équipe dévoile les résultats d’une enquête en caméra cachée qui a débuté à la suite de signalements et d’informations reçues sur les pratiques et recommandations douteuses de certains individus.

Dans la région de Québec, un homme qui se présente comme naturothérapeute propose à sa clientèle des bilans de santé très détaillés. Lorsque le collaborateur de «J.E» lui demande s’il connaît un produit susceptible de l’aider à combattre la COVID-19, l’homme propose de lui vendre un produit naturel, soit une feuille d’olivier.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«Mettons la feuille d'olivier tu vas le combattre plus rapidement, assure le naturothérapeute. Je peux t'en vendre une feuille d'olivier si tu veux, puis toi si tu penses de pogner le COVID un moment donné, tu prends ça et tu vas t'en débarrasser plus rapidement. C'est pas mal mon meilleur remède. Ça va vraiment faire la “job”.»

Quelques semaines après cette rencontre, des accusations de pratique illégale de la médecine ont été déposées contre le naturothérapeute Denis Lépine. En parallèle, le Collège des médecins menait également sa propre enquête sur cet individu.

Méfiez-vous des solutions miracles

L’ensemble des experts consultés par «J.E» rappelle qu’il n’existe actuellement aucun remède reconnu pour la COVID-19.

«Il n'y a, à ma connaissance, aucune information qui sous-tend ces affirmations-là, souligne Benoit Barbeau, spécialiste en virologie à l’UQAM, après avoir visionné des extraits de la rencontre en caméra cachée. Un remède miracle qui réussit soit à éliminer le virus une fois que la personne est infectée, ou encore même de prévenir l'infection, ça, ça n’existe pas.»

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«Les gens, surtout les gens plus vulnérables, sont à la recherche d'une bouée de sauvetage, explique Benoit Morin, pharmacien. Et si on leur offre cette bouée-là, souvent moyennant un supplément, ben les gens sont prêts à les croire.»

Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a dû mettre la population en garde contre des centaines de produits qui étaient associées à des allégations fausses et trompeuses quant à leur capacité à prévenir, traiter ou guérir la COVID-19.

«Un produit ne peut pas prétendre, guérir ou prévenir la COVID, ça c'est de la fausse représentation, mais malheureusement il en circule», remarque M. Morin.