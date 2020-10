La deuxième épouse de Johnny Hallyday se confie pour la première fois

Babeth Étienne fut la deuxième épouse de Johnny Hallyday, jusqu'en 1982, date de leur séparation. Restée discrète sur sa relation avec l'idole des jeunes, elle se confie enfin dans un livre, Je me souviens de nous, à paraître le 12 novembre prochain.

• À lire aussi: Le fils de Johnny Hallyday renonce à son héritage

• À lire aussi: Ils nous ont quittés en 2019

• À lire aussi: Depardieu vend son restaurant parisien

Dedans, elle y dévoile qu'elle n'avait jamais perdu le contact... jusqu'à ce qu'il se mette en couple avec sa dernière épouse, Laeticia Hallyday. « En fait, je l'ai vu jusqu'à son mariage avec Laeticia », déplore-t-elle. Johnny Hallyday a épousé Laeticia en 1996.

La dernière fois que Babeth Étienne a vu son ex-époux était en 1994. À l'époque, les deux anciens amoureux étaient encore très proches. « Après sa relation avec Nathalie Baye, il venait me voir de temps en temps à Paris. Il me racontait ses états d'âme, notamment avec Adeline avec qui ça ne se passait pas bien. Il n'était pas volubile, mais il me faisait confiance », dévoile-t-elle.

Une confiance que Laeticia Hallyday ne partageait manifestement pas : lors des obsèques du Taulier, à la Madeleine, Babeth Étienne n'a pas pu faire ses adieux au rocker défunt.