Le Québec et l’Ontario recensent au total près de 2000 infections

Le Québec et l’Ontario ont rapporté au total 1964 infections de COVID-19, jeudi, alors que la deuxième vague continue d’affecter le bilan canadien.

Les deux provinces les plus populeuses au pays ont signalé un total de 35 décès, soit 10 pour l’Ontario et 25 pour le Québec. À ce jour, 10 067 Canadiens ont perdu la vie à la suite de complications liées à la maladie à coronavirus.

L’Ontario a ajouté 934 cas à son bilan qui atteint désormais 73 819 malades, depuis février dernier. Le Québec a pour sa part signalé 1030 contaminations, jeudi, pour un total de 103 844 jusqu’ici.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé que les Québécois doivent réduire au maximum leurs contacts afin de freiner le virus. Quatre semaines se sont ajoutées aux efforts demandés à la population, qui doit redoubler d’efforts d’ici le 24 novembre prochain, période qui sera marquée par l’arrivée du temps froid et moins d’ensoleillement.

Advenant que le nombre de cas, qui se maintient à une moyenne de 1000 cas par jour dans le Belle Province ne puisse pas diminuer et même augmenter, il n’est pas exclu que des mesures supplémentaires soient mises en place. On sait que la France, par exemple, doit se reconfiner à compter de vendredi.

«Je vous demande de limiter vos contacts au strict nécessaire. Si vous pouvez faire du télétravail, faites-le, a dit François Legault, par communiqué. La situation n'est pas rose, ailleurs dans le monde, quant au nombre de cas, d'hospitalisations et de décès. Plusieurs pays ont dû mettre en place des consignes sanitaires beaucoup plus strictes que nous. C'est ce qui nous attend si l'on ne fait rien. Je demande donc un grand effort collectif pour sauver notre réseau de la santé et pour sauver des vies. On va y arriver.»

De son côté, l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, a indiqué que 2747 nouveaux cas ont été comptabilisés du 22 au 28 octobre au pays, alors que près de 75 000 personnes ont subi un test de dépistage durant cette période, dont 3,1 % ont obtenu un résultat positif (du 11 au 17 octobre).

«Nos efforts collectifs sont cruciaux pour maintenir le taux de propagation de COVID-19 à un niveau gérable. Cela nous permettra de préserver la capacité de nos systèmes des soins de la santé, de la santé publique et des laboratoires, tout en protégeant notre bien-être social et économique», a dit la Dre Tam dans sa déclaration quotidienne.

Pour leur part, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick ont respectivement ajouté 193 et 4 cas.

En après-midi, le Canada cumulait depuis le début de la crise 227 747 cas (+2161) et 10 068 décès (+36).

La situation au Canada:

Québec: 103 844 cas (6214 décès)

Ontario: 73 819 cas (3118 décès)

Alberta: 26 565 cas (313 décès)

Colombie-Britannique: 13 875 cas (261 décès)

Manitoba: 4894 cas (62 décès)

Saskatchewan: 2908 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1102 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 341 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 22 cas

Territoires du Nord-Ouest: 9 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 227 747 cas (10 068 décès)