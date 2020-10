Moderna a déjà reçu 1,1 milliard de dollars de dépôts pour son vaccin

La biotech américaine Moderna a indiqué jeudi avoir reçu au troisième trimestre 1,1 milliard de dollars de dépôts pour son vaccin contre la COVID-19, encore en phase d'essai clinique mais dont elle «prépare activement» le lancement.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Moderna avait déjà indiqué qu'elle prévoyait de déposer auprès de l'Agence des médicaments (FDA) une demande d'autorisation en urgence fin novembre aux États-Unis pour ce produit, baptisé pour l'instant ARNm-1273.

«Nous nous préparons activement au lancement de l'ARNm-1273 et nous avons signé un certain nombre d'accords avec des gouvernements du monde entier pour leur fournir (le vaccin)», a souligné le directeur général, Stéphane Bancel, cité dans un communiqué.

«Alors que nous continuons à travailler avec les régulateurs pour faire progresser l'ARNm-1273, Moderna s'est engagée à respecter les normes les plus élevées de qualité des données et une recherche scientifique rigoureuse», a-t-il ajouté.

La biotech a précisé avoir signé des contrats avec les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Japon, Israël et le Qatar et être en discussions avec la Commission européenne, le Royaume-Uni et le programme international Covax, lancé par l'OMS et dont l'objectif est d'aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins contre la COVID-19.

Moderna est, avec Pfizer, en pole position pour obtenir un feu vert de l'Agence américaine des médicaments.

AstraZeneca, en partenariat avec l'université britannique d'Oxford, ainsi que Johnson & Johnson, ont aussi engagé des essais de phase 3 aux États-Unis.

Moderna, qui publiait ses résultats du troisième trimestre, a souligné avoir presque triplé ses dépenses de recherche et développement par rapport à la même époque en 2019, à 345 millions de dollars.

Fondée en 2010, la biotech ne dégage encore qu'un revenu limité, en l'occurrence 158 millions de dollars de juillet à septembre.

Mais son portefeuille de produits en développement semble convaincre les investisseurs: la société vaut actuellement 26 milliards de dollars à Wall Street.