Poutine assure qu'il n'y aura pas de confinement national

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi qu'il n'y aurait pas de confinement national malgré la hausse drastique des cas de coronavirus en Russie enregistrée ces dernières semaines.

«Nous comprenons parfaitement comment il faut agir et c'est pourquoi nous n'allons pas mettre en place des mesures totalement restrictives, et instaurer un soi-disant confinement national sous lequel l'économie et les activités commerciales sont pratiquement à l'arrêt», a déclaré M. Poutine, lors d'un forum d'investissement en vidéoconférence.

«Malgré une situation épidémiologique difficile, nous sommes nettement mieux préparés à travailler dans les conditions posées par cette épidémie», a ajouté le président russe, évoquant les capacités du pays à mobiliser son système de santé et la mise en place de mesures de prévention.

Selon lui, en cas de nécessité, des mesures «ciblées et justifiées» pourraient être prises indépendamment dans des régions ou des villes «pour protéger au maximum la sécurité des gens», tout en maintenant «les activités des entreprises».

La Russie, qui a connu une importante résurgence de l'épidémie ces dernières semaines, a enregistré jeudi 17 717 nouveaux cas de coronavirus et 366 decès, un record.

Le pays est à la quatrième place dans le monde en nombre de cas enregistrés, avec un total de 1.581.693 d'infections et 27 301 morts.