Profits et revenus en baisse pour Groupe TVA au troisième trimestre

Groupe TVA a rapporté jeudi des revenus et des bénéfices en baisse pour le troisième trimestre de son exercice financier.

Pour la période de trois mois close à la fin septembre, l’entreprise a déclaré des revenus de 119,5 millions $ comparativement à 125,6 millions $ enregistrés au troisième trimestre de 2019.

Sur la même période, le bénéfice net est passé de 13,6 millions $ en 2019 à 8,4 millions $.

«Tel qu'anticipé, la pandémie de la COVID-19 continue d'avoir des impacts importants sur nos activités et par conséquent, sur nos résultats du troisième trimestre 2020», a indiqué par communiqué la présidente et chef de la direction de Groupe TVA, France Lauzière.

«La recrudescence périodique du virus et les diverses mesures mises en place par les autorités gouvernementales pour ralentir sa propagation ont continué d'engendrer, entre autres, une réduction significative des revenus publicitaires, une baisse importante d'événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports, malgré la diffusion des séries éliminatoires de la LNH au troisième trimestre, et la nécessité d'adapter nos environnements et méthodes de travail afin de protéger la santé et la sécurité de nos employés et du public», a-t-elle ajouté.

Mme Lauzière a insisté pour dire que «malgré ce contexte», elle est «fière du travail réalisé par nos équipes qui nous ont permis de poursuivre notre mission, soit celle d'informer et divertir la population».

En l’occurrence, elle s’est réjouie de la croissance des parts de marché totales de Groupe TVA de 3,2 parts, à 41,5 parts pour le troisième trimestre de 2020.

«Les chaînes spécialisées ont affiché une croissance de 3,3 parts grâce au gain de 2,0 parts de la chaîne LCN qui a atteint 7,1 parts, conservant ainsi sa position de chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec», a-t-elle noté.

France Lauzière a ajouté que la chaîne TVA Sports «a également connu une croissance de 1,9 part découlant de la diffusion des séries éliminatoires de la LNH au troisième trimestre 2020 et de la présence des Canadiens de Montréal à celles-ci».