Un resto iconique de Montréal ferme ses portes

L'iconique restaurant Pizzaiolle, situé sur le Plateau-Mont-Royal, ferme définitivement ses portes en raison de la pandémie et des travaux sur la rue Saint-Denis.

C’est avec une «immense tristesse» que l'équipe derrière le restaurant italien a annoncé mercredi, sur Facebook, la fermeture de la succursale de la rue Saint-Denis et la vente du bâtiment, 28 ans après son ouverture.

La pizzeria se trouve dans un «diner», un type de restaurant préfabriqué qui avait été livré à Montréal en grande pompe au moment de l'ouverture en 1991, et qui est maintenant mis en vente. Il avait été importé par le propriétaire actuel, Daniel Noiseux.

«Nous espérons éviter, par tous les moyens, la démolition de cette icône architecturale et nous allons offrir tout le support technique possible au futur acquéreur concernant son déménagement», peut-on lire dans la publication partagée sur les réseaux sociaux.

Pandémie et travaux sur Saint-Denis

Les gestionnaires du restaurant n'ont pas souhaité commenter publiquement la situation, mais deux raisons semblent derrière la fermeture de l'établissement: la pandémie de COVID-19 et le réaménagement de la rue Saint-Denis.

«Malheureusement, les circonstances actuelles et les changements de vocation de la rue Saint-Denis qui nous sont imposés nous forcent à conclure que notre restaurant n'a plus la viabilité possible à cet emplacement», peut-on lire sur Facebook.

Des travaux sont en cours sur la rue Saint-Denis afin d’aménager le projet du Réseau express vélo (REV), qui suscite la colère de plusieurs commerçants.

Rappelons aussi que les salles à manger des restaurants sont fermées à Montréal depuis le début du mois d’octobre afin d’éviter la propagation de la COVID-19. La période de fermeture, initialement prévue pour une durée de 28 jours, a finalement été prolongée de quatre autres semaines par le gouvernement du Québec en début de semaine.