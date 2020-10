Une femme enceinte vote malgré les contractions

Une femme enceinte sur le point de donner naissance et qui était en direction de l’hôpital a décidé de faire un petit détour par un bureau de vote de la Floride.

Un homme s’est présenté mercredi après-midi dans un bureau de vote d’Orange County et a demandé un bulletin de vote pour sa conjointe enceinte.

La future mère ne voulait pas l’envoyer par la poste, elle voulait être certaine que son vote allait être pris en compte. «Elle a dit non, non, j’ai besoin de le remplir maintenant», raconte Karen Briceño González, superviseure des élections dans le comté d’Orange.

Et pour la femme enceinte, pas question de repartir avant d’avoir rempli son devoir de citoyenne. «Il m’a dit qu’elle refusait d’aller à l’hôpital tant qu’elle n’aurait pas voté», ajoute Karen.

L’employée du bureau de vote a donc tout fait pour aider la femme. Elle aimerait bien la revoir.

«J’espère que le bébé et elle vont bien et qu’ils soient rassurés que le bulletin de vote a été placé dans la boîte et qu'il va être comptabilisé», conclut Karen.