Entraves majeures sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine

La circulation automobile sera sérieusement perturbée par des entraves majeures sur le réseau autoroutier cette fin de semaine, à Montréal.

L’autoroute 15 dans les deux directions entre L’Îles-des-Sœurs et l’échangeur Turcot, l’autoroute Bonaventure en direction est entre la rue Wellington et à Pointe-Claire sur l’autoroute 40 ouest sont des secteurs à éviter, prévient Mobilité Montréal.

Ainsi donc, l’A-15 nord sera fermée complètement entre le pont Samuel-De Champlain (sortie 58) et l’échangeur Turcot, de vendredi 22h à lundi 5h.

Cela impliquera des fermetures par défaut de l’autoroute 10 en direction est entre le boulevard Gaétan-Laberge et L’Île-des-Sœurs.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles menant de l’A-15 nord à l’A-20 ouest et au centre-ville via la route 136 et de l’autoroute 20 est à Décarie seront également fermées.

L’autoroute 15 sud connaîtra, elle aussi, une fermeture complète durant la même période entre l’échangeur Turcot (sortie 63-E) et l’entrée de l’avenue Atwater.

Des détours sont proposés aux automobilistes via les bretelles restées ouvertes.

Au niveau de l’échangeur autoroute 13 et autoroute 40, la voie de desserte de l’A-40 est vers l’A-13 sud sera fermée de vendredi 22h à lundi 5h.

À Pointe-Claire, on prévoit la fermeture complète de l’A-40 ouest entre la sortie 52 et l’entrée suivante, de vendredi 23h à lundi 5h. La voie de desserte peut être utilisée comme détour.

L’autoroute 10 est connaîtra aussi une fermeture complète entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick. La fermeture sera en vigueur de vendredi 21h30 à lundi 5h.

Autre fermeture, bretelle menant de l’A-20 ouest à la R-138 ouest dans l’échangeur Saint-Pierre de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Enfin, des fermetures de plusieurs liens sont de mise dans l’échangeur Angrignon, de vendredi 22h à lundi 5h.