Habit d'hiver et siège d'auto ne vont pas ensemble

Avec le temps froid qui s’amène sur la province, il est bon de rappeler qu’il faut faire preuve de prudence lorsqu’on installe un tout petit dans son siège d’auto.

Les spécialistes déconseillent de faire porter le manteau d'hiver ou l'habit de neige à votre enfant dans le siège d'auto, même pour de courtes distances.

Effectivement, le vêtement d’hiver crée un espace entre l'enfant et les sangles et l’enfant peut être éjecté s'il y a un impact.

«On garde la tuque, on garde les mitaines, on garde les bottes, mais on enlève le manteau d’hiver», explique Gwenaelle Trottet, spécialiste en évaluation des soins au service de traumatologie du CHU Ste-Justine.

