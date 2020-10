Il crée une ligne d’aide aux aînés à seulement 13 ans

Un jeune de seulement 14 ans à l’esprit d’entrepreneur a créé un service permettant aux aînés de briser la solitude du confinement en communiquant avec des jeunes sur une base régulière.

Steven Bilodeau a fondé le service Solid’aîné qui aujourd’hui permet à plus de 80 personnes âgées de recevoir un appel ou de la correspondance écrite d’un jeune de l’école des Pionniers de Trois-Rivières, qu'il fréquente.

C’est au printemps dernier que le jeune (qui n’avait que 13 ans à ce moment) a eu l’idée de mettre en place le service, lorsque l’école a dû fermer au début de la pandémie.

«Il n’était pas question que je ne fasse rien pendant deux semaines!», raconte-t-il en entrevue.

Ses deux mamies qui habitent seules, dont l’une à Montréal, étaient confinées. C’est en pensant à elles qu’il a monté son projet.

«Pour nous les jeunes, ça permet d’en apprendre plus sur les aînés et ça bâtit des liens intergénérationnels. [...] Ça leur permet d’avoir un peu de soleil dans la journée. On est là pour leur donner un coup de main et passer un 15 – 20 minutes de pur bonheur», explique le jeune Steven Bilodeau en entrevue à LCN.

Près de 15 jeunes participent au volet téléphonique, alors que 60 autres s’occupent de la correspondance écrite.

L’initiative qui fait beaucoup parler, a le soutien de plusieurs personnalités publiques et de politiciens, et aurait même permis de sortir d’une détresse profonde une des bénéficiaires qui a tenté le coup.

«Une ainée m’a clairement dit qu’on lui avait carrément sauvé la vie. Je me rappelle vraiment la première fois que j’ai parlé à cette aînée, elle était vraiment en détresse. Elle ne l’avait pas eu facile dans sa vie. Au fil des appels elle a vraiment développé un lien avec un jeune, Elliot je crois. Ce jeune a été merveilleux, et tous nos jeunes sont merveilleux», dit fièrement Steven.

Il invite toute personne âgée à contacter le service pour être jumelé à un jeune bénévole.

Pour les contacter :

Solid’aîné 1-819-384-0376

Courriel: solidaine@hotmail.com

Page Facebook