Ils ont craqué pour des gens ordinaires

Zac Efron est la dernière vedette en date à s’être entichée d’une parfaite inconnue. À Hollywood comme ailleurs, les flèches de Cupidon frappent parfois là où on ne s’y attend pas. Voici six histoires d’amour dignes d’une comédie romantique.

Matt Damon et Luciana Barroso

L’acteur remercie le hasard qui lui a valu de rencontrer son épouse, qui travaillait comme serveuse dans un bar de Miami quand leurs routes se sont croisées. «Le fait d’être marié à une personne normale m’enlève beaucoup de pression. Ce sont le sexe et le scandale qui font vendre les tabloïds, et il n’y a rien à dire au sujet d’un homme marié et père de famille», a fait valoir la star lors d’une entrevue avec «The Guardian».

Jessica Alba et Cash Warren

La star ne s’attendait pas à trouver le grand amour quand elle a commencé le tournage du film «Les Quatre Fantastiques» en 2004, mais sa rencontre avec l’assistant de production Cash Warren a changé sa vie. Mariés en 2008, les tourtereaux sont depuis parents de trois enfants. «Le romantisme va et vient, mais le plus important est de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de l’autre. C’est bien d’être une équipe pour naviguer à travers ce que la vie nous amène», a-t-elle expliqué à «Cosmopolitan».

Zac Efron et Vanessa Valladares

L’Australienne travaillait dans un café de Byron Bay, ville côtière réputée pour ses plages, quand elle a fait la connaissance de l’acteur en juillet. Ce dernier s’est installé au pays des kangourous dans l’espoir de fuir le chaos hollywoodien. Depuis, les tourtereaux sont inséparables. «Ils s’amusent beaucoup! Elle passe énormément de temps chez lui», a révélé une source au magazine «People». La jeune femme a même quitté son emploi pour se consacrer à sa nouvelle flamme!

Anne Hathaway et Adam Shulman

Le coup de foudre a été instantané entre la vedette des «Misérables» et son mari, un acteur reconverti en joaillier, qu’elle a connu en 2008 par l’intermédiaire d’un ami commun. «À la seconde où je l’ai rencontré, j’ai su qu’il serait l’amour de ma vie. J’ai d’ailleurs dit à mon ami que j’allais épouser cet homme», a-t-elle raconté à «Harper’s Bazaar». Shulman a lui-même dessiné la bague sertie de diamants qu’il a offerte à Hathaway en la demandant en mariage.

Patrick Dempsey et Jillian Fink

La première rencontre entre les tourtereaux remonte à 1994, lorsque l’acteur s’est présenté au salon de coiffure où travaillait sa future épouse dans l’espoir de rafraîchir sa coupe. Cinq ans plus tard, le couple convolait en justes noces. Si leur histoire d’amour a connu des hauts et des bas au fil des ans — Fink a demandé le divorce en 2015 —, elle tient toujours la route. «Nous avons choisi de travailler sur nos problèmes. Nous souhaitons être un modèle pour nos enfants», a affirmé la star à «People».

Jennifer Lawrence et Cooke Maroney

Après avoir vécu des amours tourmentées avec plusieurs personnalités connues, la vedette de «Joy» n’a pas perdu de temps quand elle a rencontré le marchand d’art Cooke Maroney en 2018. Un an plus tard, elle l’épousait lors d’une cérémonie intime tenue dans le Rhode Island. «Il est la meilleure personne que j’ai rencontrée dans ma vie», a soutenu l’actrice à l’émission «Entertainment Tonight». Le couple, qui veille jalousement sur sa vie privée, rêve déjà de fonder une famille.