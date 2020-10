Le cadeau émouvant de Kanye à Kim pour ses 40 ans

Kim Kardashian a été ravie du cadeau de son mari Kanye West pour son 40e anniversaire : un message spécial prononcé par un hologramme de son défunt père. Le rappeur a fait créer la figure numérique de Robert Kardashian pour sa femme, et son cadeau a fait forte impression.

• À lire aussi: Kim Kardashian critiquée pour une escapade tropicale à l'occasion de ses 40 ans

• À lire aussi: Kanye West ne supporte pas l'idée de l'avortement

• À lire aussi: Fin de l'émission de téléréalité des Kardashian

Partageant une vidéo de l'hologramme sur les réseaux sociaux, la star de L'Incroyable famille Kardashian a qualifié le cadeau haute technologie de «surprise spéciale venue du paradis».

«C'est tellement réaliste! Nous l'avons regardé encore et encore, emplis d'émotion. Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi, mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre ça ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui restera gravé dans nos mémoires», a-t-elle ajouté.

Dans son message, l'hologramme de l'avocat déclare: «Tu as 40 ans et tu es toute grande. Tu es belle comme quand tu es une petite fille. Je veille sur toi, tes soeurs et ton frère, et tous tes enfants tous les jours. Parfois, je laisse des indices qui montrent que je suis là.»

L'hologramme a également chanté «Who Put The Bomp» de Barry Mann après avoir demandé : «Tu te souviens quand je te conduisais à l'école dans ma petite Mercedes tous les jours et que nous écoutions cette chanson ensemble?»

«Je suis si fier de la femme que tu es devenue et de tout ce que tu as accompli... mais le plus impressionnant est ton engagement à devenir avocate et à perpétuer mon héritage», déclare-t-il également. La star de la téléréalité, qui a fêté ses 40 ans le 21 octobre, étudie actuellement le droit et espère devenir avocate.

L'hologramme n'a pas manqué d'ajouter un commentaire concernant son créateur. «La plus belle chose dont j'ai été témoin est de te voir fonder ta famille. Tu as épousé l'homme le plus, plus, plus, plus, plus génial du monde, Kanye West.»

«Tu es une mère absolument incroyable pour vos quatre magnifiques enfants, et ils sont parfaits. Continue à faire ce que tu fais, Kimberly, tu es une belle âme. Sache que je suis très fier de toi, et je suis toujours avec toi», a conclu l'hologramme du père de Kim Kardashian.