Le PIB réel du Canada progresse de 1,2 % en août

Le produit intérieur brut (PIB) réel a continué sa progression pour un quatrième mois consécutif, en août, avec une hausse de 1,2 % qui a contribué à effacer le recul historique encaissé pendant la première vague de la pandémie.

Selon Statistique Canada, l’économie globale du pays demeure inférieure d’environ 5 % à son niveau de février, avant l’arrivée du virus.

Rappelons que le PIB réel canadien avait crû de 4,8 % en mai, de 6,5 % en juin et de 3,0 % en juillet, après des reculs historiques en mars (-7,5 %) et en avril (-11,6 %), au plus fort de la crise sanitaire.

En août, des hausses du PIB réel ont été mesurées dans 15 des 20 secteurs d’activité, dont le secteur des industries productrices de biens (+0,5 %) et dans les industries productrices de services (+1,5 %), a indiqué l’agence fédérale vendredi.

En septembre, Statistique Canada s’attend à une augmentation de 0,7 % du PIB réel «en raison des hausses enregistrées dans la fabrication, dans le secteur public et dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière, et l'extraction de pétrole et de gaz», a-t-on souligné dans une note.

Ainsi, le PIB réel pourrait progresser d’environ 10 % pendant le troisième trimestre.

Au deuxième trimestre, alors que le pays s’est confiné et que les provinces ont mis leur économie sur pause, le PIB réel avait reculé de 11,1 %, après avoir augmenté de 1,9 % au premier trimestre.