Maintenant plus de 230 000 cas de COVID-19 au Canada

La maladie à coronavirus ne s’essouffle pas, le Canada ayant franchi vendredi la barre des 230 000 contaminations depuis le début de la crise sanitaire.

Comme c’est souvent le cas depuis le printemps, c’est le Québec qui a comptabilisé le plus d’infections, soit 1108, dont 156 survenues avant le 27 juillet, date coïncidant avec le changement de système de données.

Dix-huit décès de plus sont venus alourdir le triste bilan de la Belle Province, mais une mort a été retranchée parce qu’une enquête a démontré qu’elle n’avait rien à voir avec la COVID-19. Ainsi, on compte maintenant au Québec 104 952 infections et 6231 pertes de vie, ce qui est de loin le pire bilan de la fédération.

L’Ontario a signalé de son côté 896 nouvelles infections et neuf décès de plus, vendredi. La province la plus populeuse au pays recense à ce jour 74 715 cas et 31 127 fatalités.

Le Nouveau-Brunswick a ajouté un cas, portant son total jusqu’ici à 342 malades.

En début d’après-midi, le pays comptait 230 547 cas (+2005) et 10 100 décès (+26).

La situation au Canada:

Québec: 104 952 cas (6231 décès)

Ontario: 74 715 cas (3127 décès)

Alberta: 27 042 cas (318 décès)

Colombie-Britannique: 14 109 cas (262 décès)

Manitoba: 4894 cas (62 décès)

Saskatchewan: 2990 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1102 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 342 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 230 547 cas (10 100 décès)