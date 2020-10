«On le fait pour les enfants, mais aussi pour nous» - François Tremblay

Depuis près de 25 ans, François Tremblay endosse les habits d’Arthur L’aventurier. Il écrit et compose des chansons pour intéresser les enfants, en plus d’inventer pour eux des histoires captivantes, qu’elles se déroulent dans la nature québécois ou au bout du monde.

En février dernier, François Tremblay a sorti un nouveau film, «Arthur L’aventurier: au bout du monde en Australie». Mais, quelques semaines après, c’était le confinement et tout s’est arrêté. «J’ai été très actif sur Facebook, notamment en répondant à des demandes spéciales, a-t-il indiqué. Ça m’a permis de revoir le répertoire d’Arthur, qui compte maintenant plus de 160 chansons, et d’en revisiter certaines dont je ne me souvenais plus.»

Pour la zone jeunesse de Radio-Canada, il a aussi réalisé des capsules au Zoo de Granby. «Arthur est allé à la rencontre d’Hélène, mon amie biologiste. Elle nous a fait découvrir des animaux comme le lama, la girafe, le tigre de l’Amour, l’effraie des clochers et le wallaby, une sorte de petit kangourou. Je n’étais pas dépaysé avec ce dernier, car il y a moins d’un an, j’étais en Australie. J’ai beaucoup aimé faire ça, car ce sont des capsules qui permettent aux enfants de voir des animaux dans un environnement qui leur est accessible.»

Un univers culturel et musical

Avant de partir en Australie pour tourner son dernier film, Arthur L’aventurier s’est pas mal promené à travers le Canada, mais aussi dans le monde. «J’aime l’idée de pouvoir utiliser Arthur pour faire découvrir d’autres endroits. On est d’abord allés en Afrique; c’était un rêve de petit garçon d’aller faire un safari. C’est vraiment le voyage d’une vie, et ça reste encore ma plus belle aventure. On s’est retrouvés au milieu du parc national du Serengeti durant la grande migration, entourés d’un million d’animaux sauvages. Ça restera toujours notre plus gros trip nature.»

Pour les voyages suivants d’Arthur, François Tremblay y est allé avec ses coups de cœur. «J’étais déjà allé au Costa Rica avec ma conjointe pour faire du repérage. Les valeurs de ce pays me rejoignent beaucoup. L’Australie était aussi dans notre tête depuis l’Afrique pour découvrir des animaux endémiques, comme l’ornithorynque ou le kangourou.»

La prochaine destination d’Arthur pourrait être le Maroc. «On y trouve des montagnes enneigées, le désert, les plages du bord de mer... L’idée est toujours de surprendre. En plus, on se renouvelle beaucoup côté destination, car celle-ci devient comme un déclencheur de l’œuvre artistique.»

Un quart de siècle

Technicien forestier, François Tremblay a mis au monde son personnage d’Arthur L’aventurier il y a presque 25 ans. Dès le départ, l’idée était de présenter des chansons et des histoires réalistes qui mettent en valeur la nature et la faune. «On a toujours essayé d’exploiter différents styles musicaux, on ne s’est pas cantonnés à une musique enfantine. On n’a jamais sous-estimé le fait que les enfants sont capables d’apprécier des chansons qui sont bien construites, et qui vont faire autant danser les parents que les enfants.»

À ses débuts, il faisait même figure d’avant-gardiste, car les chanteurs pour enfants utilisaient des ritournelles plutôt simplistes. «On le fait pour les enfants, mais aussi pour nous. On fait vivre ces chansons pendant plus de deux ans sur scène, il faut donc qu’on y trouve notre compte. Si on a du plaisir à les jouer, les gens auront du plaisir à les entendre.»

François Tremblay est aussi le producteur de Brimbelle et de Nicolas Noël. Il prépare d’ailleurs plusieurs projets avec eux. «On travaille sur un nouveau projet avec Nicolas. Mais la COVID touche aussi le père Noël; il ne doit pas prendre de risque et doit rester confiné dans son monde magique. (rires) On vient aussi de terminer un nouveau film avec Brimbelle qui devrait sortir avant les fêtes.»

On peut voir ses capsules tournées au Zoo de Granby dans la zone jeunesse d’ici.radio-canada.ca. Le film «Arthur L’aventurier: au bout du monde en Australie» est offert en DVD et en version numérique. Pour connaître ses dates de spectacles: arthurlaventurier.com.