Reconfiné, Paris se résigne à un train-train sans saveur

Dans Paris reconfiné pour cause de pandémie, le ballet des voitures, vélos et joggeurs a ralenti vendredi et de nombreux habitants se résignent à un quotidien sans saveur, même si les restrictions sont moins drastiques qu'au printemps.

• À lire aussi: 36 000 morts en France depuis le début de l'épidémie

• À lire aussi: La France se reconfine à partir de vendredi

Place de la République, au coeur de la capitale française, il règne une ambiance de dimanche hivernal: les commerces ont baissé leurs rideaux, voitures et scooters occupent les artères adjacentes sans créer de bouchons, coureurs et piétons s'affairent sous un ciel gris. À ceci près que la plupart d'entre eux vont au travail.

«Pour moi, c'est un jour normal, ça change rien», lâche Hedi Lecaude, employé dans les assurances, dont le cabinet va rester ouvert. Forcé de télétravailler au printemps, le trentenaire affronte ce nouveau confinement «sans souci».

«Pouvoir aller au travail, ça va tout changer, je vais continuer à voir du monde et à vivre un peu, même si je ne verrai pas mes amis», résume-t-il dans son costume impeccable, en tendant machinalement l'attestation de son employeur aux policiers qui le contrôlent à l'entrée du métro.

Sous la place, la ligne 3 qui traverse Paris d'Est en Ouest, est un peu moins bondée qu'à l'accoutumée. Ses habitués matinaux se réjouissent de pouvoir «faire le trajet assis». On est bien loin de la stupeur qui avait saisi la capitale au printemps, pour la transformer en métropole fantôme.

Derrière sa poussette, Joséphine Weil emmène son fils d'un an et demi chez le pédiatre. L'avocate de 38 ans, qui avait fui Paris en mars pour se réfugier en Bourgogne, est «un peu surprise par le monde».

Si Paris a de nouveau vécu un exode jeudi soir, beaucoup de parents comme elle ont, cette fois, choisi de rester. «Pouvoir envoyer les enfants à l'école, c'est un vrai soulagement», reconnaît cette maman.

Elle s'avoue «plutôt résignée» face au reconfinement. «On a le droit de bosser et de rentrer chez nous, ce n'est pas très réjouissant, mais je compte jouer le jeu», assure-t-elle. Mais elle appréhende les week-ends enfermés en famille dans son petit appartement.

«Ça va être efficace?»

Dans l'Est parisien, le marché du boulevard Richard Lenoir bat son plein. «C'est comme d'habitude», avoue un commerçant, affairé entre saucissons et fromages, devant une file de personnes âgées.

Pour Élisabeth (elle refuse de donner son nom, comme d'autres Parisiens rencontrés par l'AFP), le maintien de ces étals est «un plaisir essentiel». Le reconfinement l'empêche de voir son petit-fils, qui devait effectuer un stage à Paris.

Le gouvernement a beau avoir mis en garde contre une deuxième vague qui pourrait être plus meurtrière que la première, cette retraitée de 69 ans n'est «pas inquiète». Depuis le printemps, elle a changé ses habitudes et téléphone aux commerçants du marché, qui lui préparent ses produits pour limiter ses interactions avec voisins et clients.

Ce semblant de normalité ne trompe pas Stéphane. Accoudé devant son café dans une boulangerie, le chauffeur VTC a mis deux fois moins de temps que d'habitude pour une course depuis l'Essonne, un département de la région parisienne.

Désormais, «je n'ai le droit de sortir que sur demande expresse des clients, je ne peux pas tourner dans Paris en attendant une course», soupire le quinquagénaire. Résultat: «je vais bosser juste pour payer les charges».

Pas de quoi le rendre amer pour autant. «On n'a pas le choix, donc il faut le prendre avec philosophie. Moi, j'arrive à garder la tête hors de l'eau, je ne suis pas restaurateur».

Quelques centaines de mètres plus loin, le café «Cuba Compagnie» garde lui aussi espoir : ses décorations d'Halloween ne serviront pas, mais il s'est mis à la vente à emporter.

«C'est stressant, mais je préfère encore faire ça que de me tourner les pouces», confie son responsable, Richard. Il fait partie des trois derniers employés de l'affaire, qui en compte habituellement une douzaine.

Avec des règles moins drastiques, «ça va vraiment être efficace, ce confinement ?», s'interroge le quinquagénaire, qui redoute déjà une «troisième vague».