Une prof d’arts envoyait des photos à un ado de 13 ans

Une ancienne enseignante d’arts plastiques fait face à de lourdes accusations après avoir envoyé des photos d’elle nue à un élève de 13 ans.

Micca Watts-Gordon, 36 ans, a été arrêtée et relevée de ses fonctions dans une école secondaire de Louisville, au Kentucky, en novembre l’an dernier, rapporte le quotidien local Courrier Journal.

Un an plus tard, elle a notamment été accusée de trois chefs d’abus sexuels, quatre chefs de distribution de matériel pornographique à un mineur et un chef d’avoir eu des relations sexuelles avec un jeune de moins de 16 ans.

Pendant environ quatre mois, l’accusée aurait entretenu une relation inappropriée avec son élève. Elle lui aurait envoyé des photos d’elle, mais lui a offert un iPad pour qu’il lui envoie des photos de lui.

L’accusée aurait aussi tenté de détruire des preuves en effaçant le contenu de son téléphone et celui de la tablette.