Donald Trump ou Joe Biden: qui va remporter l’élection américaine?

À trois jours du scrutin américain, tout peut arriver. Balayage démocrate comme le prévoient les sondages, victoire surprise de Donald Trump à l’image de 2016, ou même pas de résultats du tout. Au Canada, le gouvernement se prépare à tous les scénarios possibles avec inquiétude.

« Nous observons tous très attentivement les élections américaines en raison de leur impact potentiel sur l’économie canadienne et sur les Canadiens », a déclaré le premier ministre, Justin Trudeau, lors d’une récente conférence de presse.

« Les États-Unis sont notre plus important partenaire économique. On partage avec eux des chaînes d’approvisionnement commerciales fortement intégrées et la relation diplomatique la plus intime au monde », indique John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York.

Les échanges de part et d’autre de la frontière, de près de 8900 km, totalisent 2,4 milliards $ par jour.

Guerre commerciale

Or, en plus d’insulter personnellement Justin Trudeau, l’imprévisible Donald Trump nous a déclaré la guerre commerciale en imposant des tarifs douaniers à nos exportations et en renégociant l’Accord de libre-échange nord-américain.

Si ce régime devait se poursuivre quatre années de plus, tout pourrait arriver, prévient Roland Paris, ex-conseiller en matière d’affaires étrangères au bureau du premier ministre entre 2015 et 2016.

« S’il [Trump] est réélu, ça voudra dire qu’il a survécu à une procédure de destitution, à la pandémie – personnellement et politiquement –, et il n’aura pas à penser à sa réélection », estime-t-il.

Pour M. Paris, « il est bien possible que Trump impose d’autres tarifs ou essaie de faire mal à notre économie d’une façon ou d’une autre ». Pire, « on a vu qu’il a essayé de bloquer la vente de masques N95 au Canada durant la pandémie », rappelle-t-il.

Si une victoire de Joe Biden, plus conciliant et diplomate, marquait un retour à la normale politique, elle ne garantirait toutefois pas une embellie pour le Canada, prévient M. Parisella.

L’analyste rappelle que les démocrates sont traditionnellement protectionnistes, surtout en temps de crise économique.

Risques de perturbations

Il n’y a pas que l’avenir de nos relations commerciales qui inquiète Ottawa.

« Nous regardons tous la polarisation aux États-Unis avec une certaine inquiétude », a dit Justin Trudeau, indiquant qu’il pourrait y avoir « certaines perturbations » en cas de résultats serrés.

Alors que partisans démocrates et républicains sont à couteaux tirés, le président sortant a refusé de s’engager à se retirer pacifiquement s’il perd, affirmant qu’il pourrait être victime de fraudes.

Il en a contre le vote par correspondance, élargi en raison de la COVID-19. Le décompte des bulletins postaux pourrait prendre des jours, voire des semaines, et mener à des contestations judiciaires.

Auquel cas, la Cour suprême pourrait devoir trancher. Or, celle-ci est dominée par six juges conservateurs sur neuf. Et Trump en a lui-même nommé trois, dont Amy Coney Barrett, en poste depuis le 27 octobre.

Donald Trump

Nom complet : Donald John Trump

Âge : 74 ans

Lieu de naissance : New York (New York)

Affiliation politique : Parti républicain

Carrière : 45e président des États-Unis depuis 2017. Auparavant homme d’affaires, vedette de la téléréalité et riche promoteur immobilier derrière de nombreux hôtels, immeubles, casinos et autres propriétés.

Éducation : Diplômé en économie de la Wharton School, spécialisée en commerce, de l’Université de Pennsylvanie.

Famille : Marié à Melania Trump depuis 2005, père de cinq enfants.

– Sarah Daoust-Braun, Agence QMI

Joe Biden

Nom complet : Joseph Robinette Biden Jr.

Âge : 77 ans

Lieu de naissance : Scranton (Pennsylvanie)

Affiliation politique : Parti démocrate

Carrière : Avocat, professeur et politicien, il a été le 47e vice-président des États-Unis de 2009 à 2017 et sénateur dans l’État du Delaware de 1973 à 2009.

Éducation : Diplômé en histoire et en sciences politiques de l’Université du Delaware, et en droit de l’Université de Syracuse.

Famille : Marié à Jill Jacobs depuis 1977, père de quatre enfants.

– Sarah Daoust-Braun, Agence QMI