Hawaï: plus de 600 chats et chiens transportés sur le continent américain

Plus de 600 chats et chiens ont été transportés en avion depuis Hawaï le 28 octobre dernier afin d’être adoptés sur le continent américain.

Selon l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, il s’agirait du plus grand sauvetage par avion d’animaux de l’histoire, a indiqué le média américain CNN.

Un avion Hercules C-130, surnommé pour l’occasion « Paws Across the Pacific », a été affrété pour survoler les îles de Kauai, Oahu et Maui le 28 octobre dernier afin de récupérer les animaux qui étaient localisés dans des refuges surpeuplés.

« Les refuges pour animaux de compagnie à Hawaï font face à la crise de COVID-19. Les opérations normales ont été affectées par des mois de fermeture, de ralentissement économique, d’heures limités et de vols de routines vers le continent interrompus », a déclaré au média Liz Baker, PDG de Greater Good Charities.

L’avion a atterri jeudi au Boeing Field de Seattle, où plusieurs bénévoles de refuges situés dans les États de Washington, d’Oregon, d’Idaho et du Montana sont venus les récupérer, a précisé CNN.