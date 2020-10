La Grèce annonce un confinement partiel à partir de mardi

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé un confinement partiel à partir de mardi pour combattre la deuxième vague du COVID-19 avec un couvre-feu nocturne et la fermeture pendant un mois des bars, restaurants, lieux d'attraction et salles de sport.

«Ce n'est pas un confinement comme en printemps», a assuré le chef du gouvernement lors d'un message télévisé à la nation samedi.

Contrairement au confinement en mars, les écoles, les hôtels, les salons de coiffure et les commerces de détails resteront ouverts à travers le pays, selon le premier ministre.

Mais l'enseignement aux universités ne sera fait qu'à distance.

«Un confinement total nuirait à l'économie et la société», a souligné Kyriakos Mitsotakis faisant allusion aux répercussions économiques graves du confinement imposé en Grèce pendant six semaines en printemps.

«Le fonctionnement de tout lieu de restauration sera suspendu, à part la livraison de nourriture», a précisé le premier ministre.

Les cinémas, musées, théâtres, clubs, bars et cafés seront également fermés dans les régions les plus touchées surtout dans la capitale grecque et à Théssalonique, deuxième ville dans le nord du pays, ainsi que dans d'autres régions qui sont dans "la zone de risque accru".

Ces mesures s'appliqueront à partir de 6h00 mardi et la circulation sera interdite après minuit et jusqu'à 5h00 locales, a précisé Kyriakos Mitsotakis.

Il a souligné qu'«il fallait agir maintenant» vu l'augmentation du nombre de cas du nouveau coronavirus ces dernières semaines et pour que les unités des soins intensifs ne soient pas débordées.

C'est un plan qui va durer un mois pour «essayer de sauver les fêtes de Noël», a expliqué le premier ministre.

Face à la recrudescence de l'épidémie, la Grèce avait instauré la semaine dernière un couvre-feu entre minuit et 5h00 pour deux semaines à Athènes et Thessalonique, les deux principales villes du pays touché par le coronavirus et rassemblant presque la moitié de la population (10,9 millions de personnes).

«Le virus est en train de frapper par vagues», a souligné le premier ministre.

Toujours moins affecté que ses partenaires européens, le pays compte au total plus de 37 000 cas depuis l'apparition de l'épidémie fin février, et déplore 620 morts. Plus d'une centaine de personnes sont actuellement en réanimation, leur âge moyen étant 65 ans, selon les services sanitaires.