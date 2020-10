«La relève»: le retour à la terre

Pas facile de trouver un remplaçant quand un vétérinaire de campagne décide de partir à la retraite...

C’est pour cela que Michel (Michel Jonasz, le compositeur) fait croire à sa nièce Alex (Noémie Schmidt) qu’il est gravement malade. Cette diplômée de l’école vétérinaire qui se destine à l’épidémiologie (oui, il y a une histoire de pandémie, ce qui est surprenant, le film étant sorti en France en janvier) arrive donc dans le village de son enfance et se retrouve, bien malgré elle, à prendre la place de son oncle. L’associé de ce dernier, Nico (Clovis Cornillac, sympathique de naturel), essaye donc de convaincre la jeune fille de rester en lui vantant les charmes humains (et animaliers) de l’endroit.

Plutôt revêche lorsqu’elle n’est pas carrément désagréable, Alex n’a pas la langue dans sa poche et ne possède aucune chaleur humaine, ce qui lui pose de singuliers problèmes d’adaptation avec les clients de Nico... et leurs animaux.

L’axe comique du film «La relève» étant ainsi défini, la réalisatrice et scénariste Julie Manoukian (oui, il s’agit de la fille du musicien) s’attaque alors au problème de désertification médicale, ces lieux éloignés des centres urbains où pas un professionnel de la santé ne veut s’installer.

Expliqué clairement, sans sentimentalisme inutile, la problématique est complexe, illustrée notamment par cette réplique de Nico à son comptable: «Je ne sais pas comment réclamer 80 euros à un éleveur pour une consult[ation] sur un veau qu’il va vendre 50 balles. Tu comprends le merdier?»

Sans avoir la prétention de régler la question, la cinéaste aborde aussi celle du retour à la campagne, des souvenirs d’enfance, du but que l’on veut donner à sa vie et de la nature des rapports humains. Au travers du personnage de Nico. Julie Manoukian aborde aussi la thématique du sacrifice de la vie familiale, des limites nécessaires de l’altruisme et du besoin d’entraide.

L’exploration du personnage d’Alex demeure, elle, truffée des clichés habituels d’une comédie (fût-elle à connotation sociale) tels sa sensibilité cachée, la lutte contre la misogynie ambiante ou une vague sous-intrigue romantique incluant une scène de vêlage, sorte d’obligation dans tout film «agricole», et une parabole un peu lourde avec l’apprivoisement d’un renard.

Malgré ces légers manquements, «La relève» (renommé ainsi pour nous, en France le film porte le titre «Les vétos», contraction de «vétérinaires») demeure un long métrage que l’on regarde avec un certain plaisir.

Note: 3 sur 5