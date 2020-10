Le droit de pratiquer nos sports

Tous les Canadiens ont le droit à la santé et à l’éducation, et ce, d’après la charte des droits et libertés des Canadiens. N’est-ce pas vrai, Monsieur le Premier Ministre?

Pour ce qui est de l’éducation, franchement, chapeau! Je suis dans une école extrêmement chaleureuse. Je vis à Laval. J’ai des amis vivant dans des régions plus éloignées du Québec, et eux aussi affirment la même chose.

Les enseignants sont dévoués, le personnel est attentif et même si la qualité des bâtiments laisse à désirer, je suis fier de dire que je vais à mon école. Vous avez également réussi à garder une éducation excellente, et ce, en temps de pandémie mondiale.

Privés de nos activités sportives

Malheureusement pour nous, les athlètes, ce constat n’est pas le cas pour ce qui est du sport. Vous nous avez empêchés de pratiquer notre activité favorite, celle pour laquelle nous nous levons le matin. Celle pour laquelle nous travaillons fort chaque jour. Celle pour laquelle nous sommes dévoués à l’école dans le but d’avoir des bourses qui nous permettront d’atteindre un nouveau niveau dans le sport, et peut-être même de représenter le Québec, voire le Canada sur la scène internationale.

Le fait que nous sommes privés de pratiquer notre sport nous cause du retard comparativement aux autres provinces, voire aux autres pays. Je comprends que vous pourriez avoir des craintes par rapport à des éclosions du virus dans le sport. C’est clair, nous sommes en pandémie!

Par contre, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le sport n’est pas une des principales sources d’éclosion. Nous ne vous avons jamais, ou seulement très rarement, entendu parler des sports comme étant une source d’éclosion importante. Et voici la raison: nous suivons à la lettre vos consignes sanitaires.

Le patinage de vitesse respecte les règles

Prenons, par exemple, mon sport, le patinage de vitesse. Lorsque nous sommes sur la glace, nous portons toujours le masque, ou ce qu’on appelle un buff (qui agit comme un masque, mais qui a la forme d’un cache-cou). Dans certains clubs, le port du buff est même rendu interdit, pour éviter la propagation du virus.

Dans les chambres, nous sommes obligatoirement à deux mètres de distance, et les parents ne sont même plus admis dans l’aréna.

Monsieur le Premier Ministre, nous suivons avec ardeur vos consignes sanitaires, et le résultat est visible, avec le faible taux de propagation dans notre milieu. Il est vraiment décevant se faire interdire la pratique de notre sport, sport auquel nous sommes dévoués, en raison de la COVID-19 quand nous ne sommes pas un vecteur important...

Pas toujours simple de s’entraîner chez soi

Deuxièmement, il y a une réponse facile à tous ces problèmes. La voici: entraînez-vous chez vous, ou allez courir à l’extérieur. Voire faire une marche...

Voici pourquoi ce n’est pas aussi simple que ça. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir les capacités physiques pour aller courir à l’extérieur. Certaines personnes souffrent de problèmes d’articulations, dont des problèmes de genoux, par exemple. Ces personnes ne peuvent malheureusement pas aller courir, car ça aggraverait leur situation.

Certaines personnes ne peuvent même pas aller faire de marches en raison de ces problèmes. Dans certains sports, par contre, ces problèmes ne les affectent pas.

Prenons l’exemple du patinage de vitesse. Sur la glace, nous glissons. Donc, aucun choc ne doit être absorbé par les genoux. Dans le pire des cas, des chocs minimes.

Même chose pour le curling, la natation, le plongeon, et une multitude d’autres. Bien sûr, si ces gens ne peuvent pas courir, alors pourquoi ne pas s’entraîner chez soi, en faisant de la simple musculation?

Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de s’entraîner chez soi... certaines personnes ont à peine de la place dans leur résidence pour se loger eux-mêmes et apporter quelques éléments essentiels. Ce n’est tristement pas aussi facile que ça en a l’air.

C’est pourquoi le sport dans des clubs est une bonne solution, car il a été prouvé que les problèmes de santé mentale peuvent être diminués dans la population si celle-ci fait du sport et de l’exercice.

En enlevant le sport, les problèmes de santé mentale augmenteront. Est-ce bien ça que vous voulez, monsieur Legault? Une population triste, dépressive, anxieuse et malheureuse? Pensez-y à deux fois...

Du patin libre, mais pas de patinage de vitesse...

Finalement, comment se fait-il que le patinage libre soit encore permis, alors le patinage dans des clubs est formellement interdit? Je trouve que c’est complètement illogique que le patin libre soit permis, car n’importe quel patineur qui s’entraîne cinq à six fois par semaine pourrait simplement aller à un aréna et faire un entraînement, et ce, six fois par semaine. C’est complètement absurde et sincèrement ridicule.

Texte écrit par William Diaz-Berthiaume (ex-patineur de vitesse sur courte piste de Laval)

Avec l’aide de Mathieu Charestet d'Émilie Greenfield (patineurs de vitesse sur courte piste habitant dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale)

Yves Longpré | Courtoisie