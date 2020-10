Le Québec compte 1064 nouveaux cas

Le Québec enregistre, samedi, 1064 nouvelles contaminations et 15 décès de plus, pour un total de 106 016 cas confirmés et 15 morts.

Sur les 15 décès rapportés, six sont survenus dans les 24 dernières heures, sept ont eu lieu entre le 24 et le 29 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

- 106 016 personnes infectées (+1064)

- 6246 décès (+15)

- 503 personnes hospitalisées (-12)

- 82 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 28 222, pour un total de 3 108 606

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 477 (+4)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 1241 (+78)

Capitale-Nationale: 8760 (+49)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 4430 (+100)

Estrie : 2706 (+40)

Montréal : 42 404 (+233)

Outaouais : 2479 (+58)

Abitibi-Témiscamingue : 249 (+1)

Côte-Nord : 172 (+1)

Nord-du-Québec : 9 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 923 (+27)

Chaudière-Appalaches : 3554 (+71)

Laval : 9290 (+57)

Lanaudière : 7354 (+137)

Laurentides : 6332 (+44)

Montérégie : 15 524 (+165)

Nunavik : 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14 (-)

Hors Québec: 67 (-1)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 106 016 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 7

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 41

Capitale-Nationale : 307

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 223

Estrie : 41

Montréal : 3529

Outaouais : 43

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 2

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 26

Chaudière-Appalaches : 71

Laval : 711

Lanaudière : 230

Laurentides : 304

Montérégie : 706

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6246 décès