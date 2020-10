Plus de 1000 cas aussi en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont signalé plus de 1000 cas de COVID-19 chacun, samedi, alors que le pays a dépassé les 234 000 contaminations.

Le Québec a comptabilisé 1064 cas et 15 décès, dont six survenus au cours des 24 dernières heures. À ce jour, le bilan de la Belle Province atteint 106 016 infections et 6246 pertes de vie. S’il faut chercher du positif, il se trouve sans doute dans les données des hospitalisations, qui ont diminué de 12 pour se fixer à 503. Par contre, une personne de plus se trouve aux soins intensifs, pour un total de 82.

En Ontario, 1015 cas ont été ajoutés samedi, établissant un nouveau record pour le nombre de malades en une seule journée. La province la plus populeuse au pays a accumulé depuis le début de la crise sanitaire 75 730 malades et 3136 morts, dont neuf nouveaux.

Pour leur part, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont respectivement déclaré une et cinq infections de plus.

«Le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 1107 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 23 au 29 octobre), dont 227 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 30 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour», a signalé dans sa déclaration quotidienne l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam.

En début d’après-midi, le Canada affichait, depuis février, un total de 234 084 cas (+2085) et 10 134 décès (+26).

La situation au Canada:

Québec: 106 016 cas (6246 décès)

Ontario: 75 730 cas (3136 décès)

Alberta: 27 664 cas (323 décès)

Colombie-Britannique: 14 381 cas (263 décès)

Manitoba: 5374 cas (65 décès)

Saskatchewan: 3066 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1109 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 343 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 234 084 cas (10 134 décès)