Québec Solidaire réclame une allocation d’urgence pour les proches aidants

Québec Solidaire réclame la mise en place d’une allocation d’urgence pour les proches aidants, quelques jours après l’adoption du projet de loi 56 visant à soutenir et reconnaître le rôle de ces personnes.

Cette allocation permettrait aux proches aidants de faire face aux nombreuses dépenses encourues depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Les proches aidants d’aujourd’hui ne peuvent pas attendre des mois avant de recevoir de l’aide supplémentaire. Ils ont besoin d’être soutenus rapidement s’ils veulent traverser la deuxième vague », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole du parti, dans un communiqué diffusé samedi matin.

M. Nadeau-Dubois demande au gouvernement québécois d’offrir une allocation d’urgence de 200 $ accordée le plus rapidement possible, et ce jusqu’au mois de mars, a-t-il été indiqué dans le communiqué.

« De nombreuses personnes proches aidantes ont été contraintes d’assumer des dépenses supplémentaires depuis le début de la pandémie. Certaines ont dû acheter des tablettes ou des téléphones intelligents à leurs proches pour garder le contact, d’autres ont pris des journées de congé à leurs frais pour aller donner un coup de main en CHSLD », a justifié Christine Labrie, responsable solidaire en matière de famille.

Selon le Regroupement des aidants naturels du Québec, 57 % des proches aidants québécois ont ressenti un manque de ressources pendant la pandémie, alors que 64 % d’entre eux n’ont reçu aucune aide financière.