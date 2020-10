Springsteen prête sa voix et une chanson à une pub pour Joe Biden

Le chanteur américain Bruce Springsteen a prêté sa voix et l'une de ses chansons pour une publicité de l'équipe de campagne de Joe Biden, signe fort de son soutien au candidat démocrate à trois jours du scrutin présidentiel.

Ce n'est pas la première fois que l'icône du rock américain émet un signe en faveur de l'ancien vice-président.

En août, il avait permis à Joe Biden d'utiliser le titre «The Rising» pour accompagner un montage vidéo diffusé lors de la première journée de la convention démocrate.

Il a aussi beaucoup critiqué publiquement Donald Trump, qualifié d'«escroc» et de «menace pour notre démocratie».

Dans le film publicitaire qui devait être diffusé pour la première fois samedi, Bruce Springsteen met en avant les racines de Joe Biden et sa ville d'origine, Scranton, en Pennsylvanie, État clé de l'élection présidentielle.

«Scranton, Pennsylvanie. Ici, le succès n'est pas donné. Il se forge avec de la sueur, du cran et de la détermination», démarre le «Boss».

Une référence à peine voilée à Donald Trump, dont le père millionnaire lui a donné, de son vivant une bonne partie de sa fortune.

«Cet endroit ne l'a pas quitté», dit le rockeur de 71 ans. «C'est plus que l'endroit d'où il vient, c'est ce pour quoi il se bat.»

Le message qui devait être diffusé samedi soir lors d'un match universitaire de football américain, s'achève sur un extrait du morceau «My Hometown», tiré de ce qui est sans doute l'album le plus célèbre de Bruce Springsteen, «Born in the USA» (1984).