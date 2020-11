Un astéroïde évalué à 10 quintillions $

Une nouvelle étude du Southwest Research Institute Planetary, au Texas, révèle de nouvelles informations sur l’un des plus rares astéroïdes métalliques de l’univers.

Le (16) Psyché, qui voyage entre les planètes Mars et Jupiter, est l’un des plus gros objets au sein de la ceinture d’astéroïdes.

Mais voilà que les chercheurs qui ont piloté l’étude estiment que l’astéroïde pourrait valoir 10 quintillions de dollars (l’équivalent d’un milliard de trilliards), rapporte CNN.

Les scientifiques pensent que l’astéroïde est entièrement composé de nickel et de fer. Ils croient aussi qu’il pourrait s’agir du noyau d’une première planète.

En étudiant Psyché, les chercheurs espèrent pouvoir ensuite avoir une meilleure compréhension du noyau de la Terre.

D’ici 2026, la NASA compte envoyer un vaisseau spatial dans l’espace pour l’étudier davantage.

Psyché a un diamètre de plus de 200 kilomètres et est aussi l’un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d’astéroïdes.