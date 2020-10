Une «escapade sonore» au sommet du mont Mégantic

Le 26 septembre dernier, en fin de journée, une trentaine de personnes et un DJ se sont rassemblés au sommet du mont Mégantic (dans le respect des règles sanitaires). Que venaient-ils faire près de l’observatoire, à 1100 m d’altitude? De la musique et danser, bien sûr!

Cet événement, appelé «Escapade sonore», était organisé par PasDeRoche, une entreprise spécialisée en création d'expériences en plein air. À sa tête, Lambert Leduc et Françoys Cloutier, deux adeptes de plein air, deux passionnés de musique électronique.

«L’idée de ces Escapades Sonores est de conscientiser la communauté aux enjeux environnementaux, à travers des expériences de plein air uniques en leur genre, explique Lambert Leduc. On va chercher un public différent pour les sortir de chez eux, les emmener en nature et leur donner la piqure du plein air.»

En plus de la musique, les participants ont ainsi pu profiter du cadre grandiose du mont Mégantic et admirer le ciel étoilé ainsi que l'immensité de l'univers constellé.

Cette «Escapade Sonore» était la cinquième du genre, mais la première à se produire devant public. Les précédents événements se sont notamment déroulés à Owl’s Head, à Tremblant ou encore dans Lanaudière, à la Montagne Noire.

Lens Flare Smith

«Mêler plaisir, enjeux sociaux et changements climatiques»

Nature et musique électronique font-elles bon ménage ? «J’en suis convaincu, répond Lambert Leduc. L’agencement des deux fonctionne très bien. La communauté électro est aussi engagée que celle du plein air, notamment sur les questions environnementales.»

PasDeRoche assure que ces événements sont pensés et produits de manière responsable et durable. Pas question pour eux d’emmener un trop grand nombre de personnes sur un territoire naturel préservé.

«Nous les organisons en concertation avec des acteurs reconnus dans le monde du plein air et de la préservation de la nature, comme ce fut le cas avec la Sépaq. Cette collaboration avec le parc national du Mont-Mégantic en appelle d’autres dans le futur, notamment à l’été 2021, toujours dans le but de mêler plaisir, enjeux sociaux et changements climatiques.»

Lens Flare Smith

À vos écouteurs!

Cette cinquième «Escapade Sonore» sera diffusée, dans les conditions du direct, le jeudi 5 novembre prochain, à 20 h sur la page Facebook PasDeRoche et sur celle du parc national du Mont-Mégantic.

La vidéo sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube de PasDeRoche.

Infos : pasderoche.com; facebook.com/pasderoche