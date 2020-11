Ça brille au centre-ville!

L’esprit des Fêtes s’amène de bonne heure cette année, puisque dès lundi, des éléments lumineux à la thématique de Noël seront accrochés sur les lampadaires du centre-ville de Montréal.

Cette initiative hâtive de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville a pour but d’illuminer les rues étant donné que la noirceur se pointe plus tôt avec le changement d’heure.

«On veut qu’il y ait de la lumière pour permettre une expérience de magasinage plus agréable pour le temps des fêtes», a expliqué le directeur général de la SDC Montréal centre-ville, Émile Roux.

Créer de l’achalandage

Le centre-ville, déserté de ses travailleurs et des touristes, demeure néanmoins une attraction en matière de magasinage.

«La période des fêtes représente pour certains magasins 30 % de leur chiffre d’affaires», a souligné M. Roux.

«Sachant que les commerçants n’ont pas eu un été exceptionnel en raison de la crise que l’on traverse, on ne peut absolument pas manquer de temps», a-t-il poursuivi.

Il invite les consommateurs à réfléchir tout de suite à leurs achats de Noël.

«Cette année, le temps des fêtes doit être étiré, la saison de magasinage doit être étirée. Surtout pour éviter d’y aller tous en même temps et pour que ce soit le plus sécuritaire possible du côté sanitaire. Il faut aussi donner accès à tous les articles puisqu’on sait que les livraisons cette année vont être plus complexes», a imploré M. Roux, en référence aux nombreux colis qui seront livrés par Postes Canada.

Ambiance festive

Déjà en cours d’installation, ce sera plus de 700 éléments lumineux qui s’allumeront graduellement cette semaine au centre-ville de Montréal.

Il n’y aura pas de cérémonie d’allumage pour ces lumières, mais elles seront observables sur les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke, sur les boulevards René-Lévesque et Maisonneuve, ainsi que sur d’autres artères.

La SDC prévoit d’autres activités en lien avec Noël pour animer le centre-ville.

Accessibilité en auto

Du 14 novembre au 31 décembre, le stationnement sur rue sera gratuit au centre-ville durant les fins de semaine. Dans l’arrondissement de Ville-Marie, 7550 espaces de stationnement seront disponibles sans frais.

«Durant le temps des fêtes, il n’y aura pas de chantier sur la rue Sainte-Catherine», a aussi fait valoir M. Roux.La Ville de Montréal n’était par ailleurs pas en mesure dimanche de confirmer l’échéance des chantiers.