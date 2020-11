Gala de l'ADISQ: l’année des Cowboys Fringants

À deux jours d’une élection présidentielle cruciale aux États-Unis, au lendemain d’une tuerie immonde à Québec et en plein cœur d’une crise sanitaire sans précédent, l’ADISQ a célébré le groupe derrière le succès qui résume le mieux la dernière année, l’inoubliable chanson L’Amérique pleure.

Gagnants des Félix du Groupe de l’année et de la Chanson de l’année, dimanche soir, les Cowboys Fringants ont complètement dominé la 42e édition du Gala de l’ADISQ.

Déjà vainqueurs des Félix de l’Album rock, de l’Album meilleur vendeur et du Vidéoclip de l’année lors du Premier Gala, mercredi, ils ont conclu la semaine avec cinq trophées.

Depuis les cinq Félix de Jean Leloup, en 2015, aucun artiste n’avait gagné autant de prix lors de la semaine de l’ADISQ.

Avec L’Amérique pleure, le quatuor a ému les Québécois et, maintenant détenteur de dix-sept Félix en carrière, il a confirmé sa place parmi les grands de la musique québécoise, toutes époques confondues.

«Ça fait 25 ans qu’on fait de la musique ensemble, c’est encore un grand honneur et un privilège de pouvoir entrer dans vos cœurs», a dit le compositeur et guitariste Jean-François Pauzé.

Doublé pour Cormier

À sa façon, Alexandra Stréliski a aussi marqué le Gala de l’ADISQ 2020 en devenant la première artiste instrumentale à remporter le Félix de l’Interprète féminine de l’année.

«Merci de me rappeler que j’interprète de la musique et pas juste des nuances de pain au levain et de sauce à spaghetti», a dit la pianiste.

Émile Bilodeau a pour sa part enlevé le volet masculin de ce prix.

Louis-Jean Cormier a réussi un doublé : Album adulte contemporain et le convoité Félix de l’Auteur-compositeur de l’année, «probablement le plus beau trophée», a-t-il fièrement statué.

Photo courtoisie, ADISQ

Gala réinventé

Évidemment, ce n’était pas un Gala de l’ADISQ comme les autres. Les prix étaient remis dans deux studios de Radio-Canada, uniquement en présence des finalistes, et les lauréats se faisaient livrer leur Félix directement à leur table.

Après tout, il faut se réinventer.

Le numéro d’ouverture était visuellement superbe. Du terrain du stade McGill, où les Cowboys Fringants ont chanté L’Amérique pleure, on a vu des prestations sur le toit de la Place Ville-Marie, sous le pont Jacques-Cartier jusqu’au Vieux-Québec.

Louis-Jean Houde a livré un monologue mordant qui n’a pas épargné les artistes dénoncés cet été pour des infractions sexuelles. «Il arrive un âge où une graine doit se faire casanière», a-t-il dit, dans une référence au «grainage de verres» dont a été accusé Kevin Parent.

Photo courtoisie, ADISQ

Quant aux théoriciens du complot, ils ont eu droit aux reproches de Robert Charlebois. «Les joyeux imbéciles qui pensent que porter un masque c’est un geste politique, non. C’est un geste d’amour.»

Ce sont 12 trophées qui ont été remis durant cette soirée qui met la musique québécoise à l'honneur.

Les surprises

Eli Rose

Photo courtoisie, ADISQ

On attendait Évelyne Brochu. Ou peut-être Flore Laurentienne, chouchou des critiques avec son premier album instrumental. C’est finalement la chanteuse pop Eli Rose, ancienne moitié d’Eli et Papillon en pleine amorce d’une carrière solo, qui a ravi le Félix de la révélation de l’année.

Émile Bilodeau

Photo d'archives, Agence QMI, Toma Iczkovits

Face à du gros calibre (Marc Dupré, Louis-Jean Cormier), Émile Bilodeau a prouvé qu’il s’était durablement frayé un chemin jusque dans le cœur de bien des Québécois en remportant, contre toute attente, le Félix d’interprète de l’année.

Le retour

Robert Charlebois

Photo courtoisie, ADISQ

Ça faisait un sacré bail qu’on n’avait pas vu Robert Charlebois aller cueillir un Félix lorsqu’il a réclamé celui du Spectacle de l’année, dimanche. Sa dernière récompense remontait à 2007, lorsqu’il avait remporté le Félix du DVD de l’année. Ce n’était même pas un prix remis en ondes lors du gala du dimanche.

Ils ont mordu la poussière

Bleu Jeans Bleu

Photo courtoisie, ADISQ

Un succès comme Coton ouaté aurait dû leur valoir quelques Félix. Or voilà, Bleu Jeans Bleu a été la principale victime de la domination sans partage des Cowboys Fringants, qui ont coiffé la bande de Claude Cobra dans les catégories Chanson de l’année, Groupe de l’année, Album meilleur vendeur et Vidéoclip. Rajoutez à cela le Félix du Spectacle de l’année qui est allé à Robert Charlebois, et les Bleu Jeans Bleu ont conclu la semaine avec un beau 0 en 5.

Loud

Photo d'archives, Didier Debusschère

Devenir le premier rappeur québécois à faire salle comble au Centre Bell et au Centre Vidéotron n’a pas permis à Loud d’ajouter un nouveau Félix à celui d’interprète masculin reçu l’an passé. Il avait pourtant quatre chances, dont une, justement, dans la catégorie du Spectacle de l’année.

Les 12 gagnants du 42e Gala de l'ADISQ

Album de l'année — Adulte contemporain

► Quand la nuit tombe — Louis-Jean Cormier

Album de l'année — Rap

► Sainte-Foy — KNLO

Album de l'année — Folk

► L'étrange pays — Jean Leloup

Album de l'année — Pop

► Rien ne se perd — Marc Dupré

Révélation de l'année

► Eli Rose

Spectacle de l'année — Auteur-compositeur-interprète

► Robert en Charleboisscope — Robert Charlebois

Artiste autochtone de l'année

► Elisapie

Chanson de l'année

► L'Amérique pleure — Les Cowboys Fringants

Auteur ou compositeur de l'année

► Louis-Jean Cormier et David Goudreault — (Quand la nuit tombe, Louis-Jean Cormier)

Groupe ou duo de l'année

► Les Cowboys Fringants

Interprète féminine de l'année

► Alexandra Stréliski

Interprète masculin de l'année

► Émile Bilodeau