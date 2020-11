Joe Biden, 47 ans de vie publique

Vieux routier de la vie politique américaine, Joe Biden a connu des hauts et des bas dans sa longue carrière à Washington, qu'il espère encore prolonger en remportant à 77 ans la bataille présidentielle face à Donald Trump.

Engagé dans la politique locale de l'État du Delaware, Joe Biden détrône à la surprise générale un sénateur républicain bien installé lors des élections de 1972.

Quelques semaines plus tard, sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture. Il pense démissionner pour s'occuper de ses fils Beau et Hunter, mais le leader du Sénat l'en dissuade et il prête serment le 5 janvier 1973 à seulement 30 ans. Il est réélu à la chambre haute du Congrès sans discontinuer jusqu'en 2008.

Dans les années 1970, pour satisfaire les électeurs du Delaware, il s'oppose à la politique gouvernementale dite de «busing», qui organise le transport en bus d'enfants noirs dans des écoles à majorité blanche pour favoriser la mixité.

La sénatrice noire Kamala Harris l'avait épinglé à ce sujet lors des primaires démocrates. Pas rancunier, il l'a choisie comme colistière.

En 1987, il se lance une première fois dans la course à la Maison-Blanche. Parti parmi les favoris, le fringant quadragénaire est contraint de jeter l'éponge après une série d'exagérations sur son passé et des plagiats dans des discours de campagne.

Président de la puissante commission judiciaire du Sénat, il supervise en 1991 le processus de confirmation du juge Clarence Thomas à la Cour suprême, quand émergent des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre du magistrat.

Joe Biden organise alors une audition télévisée de son accusatrice, Anita Hill, qui tourne au fiasco: la professeure de Droit est malmenée par un panel exclusivement masculin, qui questionne sa crédibilité sans aucun tact. Joe Biden s'est depuis excusé.

Trois ans plus tard, il rattrape une partie du crédit perdu avec l'adoption, à son initiative, d'une loi contre les violences faites aux femmes. C'est la loi dont il se dira rétrospectivement «le plus fier».

Cette loi sur les violences faites aux femmes n'est qu'un volet d'une réforme beaucoup plus large de la justice pénale, portée par Joe Biden. Adoptée à un moment où la criminalité ravage des pans de la société américaine, elle marque un consensus entre les partis sur une approche très répressive.

La «loi sur le crime» de 1994 est aujourd'hui jugée responsable de l'explosion du nombre de détenus aux États-Unis, mais aussi de la surreprésentation des Afro-Américains dans les prisons, car elle punissait particulièrement sévèrement les utilisateurs de crack, une drogue davantage consommée dans les quartiers pauvres.

«C'était une erreur», a-t-il reconnu lors de son ultime débat avec Donald Trump jeudi.

Président de la commission des Affaires étrangères du Sénat en 2002, il a voté pour autoriser la guerre en Irak, après avoir organisé l'audition de nombreux témoins qui ont laissé croire - à tort - que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Il a, là encore, avec le recul admis une «erreur».

Après avoir essuyé un échec lors des primaires démocrates, il est choisi par Barack Obama comme colistier et entre avec lui à la Maison-Blanche en janvier 2009, en pleine crise financière.

Joe Biden facilite l'adoption par le Congrès d'un immense plan de relance de 700 milliards, dont le président lui confie la mise en oeuvre. Ce plan est crédité du rebond de l'économie américaine.

En 2016, fragilisé par la mort de son aîné Beau d'une tumeur au cerveau, il ne se présente pas à la présidentielle malgré sa forte popularité notamment chez les électeurs noirs et les ouvriers.

En 2019, il se lance dans la course à la Maison-Blanche pour battre Donald Trump. Après des débuts difficiles, il s'impose dans les primaires démocrates sur une ligne modérée notamment grâce au soutien des Afro-Américains.